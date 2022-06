O tym, że internetowi oszuści nie mają żadnych skrupułów przekonał się 22-latek. Mężczyzna kupił oferowane za pośrednictwem portalu społecznościowego bilety na mecz: Polska - Belgia. Pomimo wpłaty uzgodnionej kwoty pieniędzy, nie otrzymał on biletów i mecz musiał obejrzeć w telewizji. Apelujemy do kibiców, by kupowali bilety w sprawdzonych źródłach i unikali "podejrzanie atrakcyjnych ofert".

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock 14 czerwca mieszkaniec gminy Poniatowa (Lubelskie) zainteresował się zamieszczonym na jednej z grup na portalu społecznościowym ogłoszeniem o odsprzedaży biletów na mecz Polska - Belgia, który odbywał się tego samego dnia. Mężczyzna zdecydował, że zakupi dwa bilety, skontaktował się ze sprzedającym i wpłacił umówioną kwotę 220 złotych. Sprzedający zobowiązał się, że zakupione bilety prześle na wskazany przez 22-latka adres mailowy - poinformował aspirant sztabowy Edyta Żur z biura prasowego lubelskiej policji. Jak dodała, kiedy mężczyzna nie otrzymał biletów, zwrócił się do sprzedającego o zwrot wpłaconej kwoty, lecz w odpowiedzi otrzymał jedynie krótką wiadomość, z której wynikało, że zwrotu pieniędzy nie otrzyma. Zauważył również, że sprzedający zmienił nazwę konta, którym się posługiwał na portalu społecznościowym. Wtedy mieszkaniec gminy Poniatowa zrozumiał, że został oszukany i zdecydował się zawiadomić o wszystkim policję. Policja apeluje o ostrożność w sieci: jeśli robimy zakupy przez portale społecznościowe, sprawdzajmy jak dawno złożono profil kontrahenta, unikaj transakcji z osobami, których profile założono w ostatnim czasie. Może to sugerować, że zarejestrowano je specjalnie do wykorzystania przez oszustów;

Może to sugerować, że zarejestrowano je specjalnie do wykorzystania przez oszustów; z dużą ostrożnością podchodźmy w takich sytuacjach do aukcji, na których oferowane będą bilety w bardzo niskich, promocyjnych cenach. Nie dajmy się zwieść, jeśli ktoś będzie twierdził, że chce odsprzedać tak korzystnie bilet, bo na przykład musi wyjechać za granicę czy wydłużono mu kontrakt. Uważajmy też na aukcje działające na zasadzie, kto pierwszy wpłaci pieniądze ten dostanie bilet. To bardzo popularna metoda wśród oszustów. Zobacz również: Wrocław: Zabytkowe amerykańskie auta na wyciągnięcie ręki

Śmierć 8-latki na jeziorze Tałty. Sternik motorówki bez uprawnień

Ukradł zegarek wart 144 tys. zł. Policjanci zatrzymali go po trzech latach

Nowy trener Lecha: Chcę grać ofensywnie