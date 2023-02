Krzywy Róg – rodzinne miasto prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego będzie miastem partnerskim Lublina – zdecydowali jednogłośnie radni miejscy. Od początku wojny lublinianie wspierają mieszkańców tego miasta, wysyłając pomoc humanitarną.

Pomnik legendarnego założyciela Krzywego Rogu / Urząd Miasta Lublina /

Sześć lat temu przedstawiciele Lublina i Krzywego Rogu podpisali list intencyjny o współpracy, teraz ma być ona zacieśniona.

Miasto Krzywy Róg od początku wojny jest celem wielu ataków rakietowych. Przekazaliśmy tam pomoc humanitarną zawierającą najpotrzebniejsze rzeczy, takie jak żywność, odzież, czy artykuły medyczne zakupione ze środków pochodzących z darowizn. W najbliższym czasie, Protection Civile, francuska organizacja wspierająca ludność cywilną w sytuacjach kryzysowych, we współpracy z Miastem Lublin, wyśle do Krzywego Rogu generator dużej mocy. W obliczu trwającej wojny, poprzez symboliczny gest wsparcia chcieliśmy podnieść status naszej współpracy do partnerstwa miast - podkreśla prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Na sesji obecny był radny Krzywego Rogu Yurii Krasnozhon, który po głosowaniu zabrał głos. Nasze miasto - twierdza - obroniło centrum Ukrainy i powstrzymało atak wojsk rosyjskich z południa. Obecnie władze miast Krzywy Róg aktywnie wspierają ukraińskie wojsko, a także cały czas przyjmujemy osoby wewnętrznie przesiedlone, które uciekły przed wojną - przekazał ukraiński radny, precyzując, że takich osób jest ponad 75 tys. Ciągle odbudowujemy infrastrukturę po atakach rakietowych armii rosyjskiej i robimy wszystko, by Ukraina zwyciężyła - dodał. Wyraził wdzięczność miastu Lublin za udzieloną do tej pory pomoc.

Przypomniał, że Krzywy Róg jest rodzinnym miastem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a także najdłuższym miastem w Europie i największym ośrodkiem przemysłowym Ukrainy.

Krzywy Róg Urząd Miasta Lublina / Materiały promocyjne

Krzywy Róg jest siódmym co do wielkości miastem Ukrainy i jednym z najbogatszych w minerały regionów Ukrainy. Główną arterią miasta jest ulica Pocztowa, na której uwagę przyciąga oryginalny zegar z kwiatów o średnicy 22 m, największy tego typu na świecie. Symbolem miasta jest pomnik Kozaka, legendarnego założyciela miasta.

Będzie to dziewiąte miasto partnerskie Lublina w Ukrainie, obok Lwowa, Sum, Starobielska, Iwano-Frankiwska, Równego, Ługańska, Łucka i Charkowa.