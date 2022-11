Od poniedziałku do czwartku drogami ekspresowymi S17 i S19 w woj. lubelskim, przejedzie konwój transportujący gigantyczną tarczę TBM, która wydrąży tunel na trasie S19 na Podkarpaciu. Możliwe są zatory - poinformowała GDDKiA.

/ GDDKiA /

Jak poinformował Łukasz Minkiewicz z lubelskiego oddziału GDDKiA, w trakcie przejazdu konwoju przez woj. lubelskie od poniedziałku (21 listopada) do czwartku (24 listopada) ruch w nocy na drogach ekspresowych S17 i S19, będzie znacznie spowolniony.

Transport będzie się poruszał z prędkością od 30 do 10 km/h i kierowcy nie będą mieli możliwości wyprzedzenia go. Powinni w miarę możliwości korzystać z tras alternatywnych.

Plan przejazdu konwoju

W poniedziałek (21 listopada) o godz. 22 transport wyruszy z MOP Wola Korycka (woj. mazowieckie), po ok. godzinie przekroczy granicę woj. lubelskiego, o godz. 1.00 zatrzyma się na 45 minut przy węźle Skrudki, a dalej przez węzeł Kurów Zachód wjedzie na S12. We wtorek ok. godz. 4:30 konwój zatrzyma się na MOP Markuszów, gdzie pozostanie do godz. 22.

We wtorek (21 listopada) o godz. 22 transport wyruszy z MOP Markuszów o godz. 22, o północy dotrze do węzła Lublin Sławinek, gdzie będzie się kierował drogą ekspresową S19 Via Carpatia w kierunku Rzeszowa. Postój planowany jest w środę od godz. 00:50 do 1:35 w okolicach węzła Lublin Węglin. Natomiast o godz. 5 transport dotrze do MOP Rudnik przed Kraśnikiem, gdzie zaplanowano postój.

W środę (23 listopada) o godz. 22 zaplanowano wyjazd konwoju z MOP Rudnik. Po ok. 20 minutach pojazdy dotrą do węzła Kraśnik Północ, a po kolejnych ok. 30 minutach do węzła Kraśnik Południe. 45-minutowy postój przewidziano w MOP Janów Lubelski w czwartek ok. godz. 1:30. Następnie pojazdy przejadą między węzłami Janów Lubelski Południe a Lasy Janowskie, gdzie w trakcie przejazdu planowane jest wstrzymanie ruchu w obu kierunkach na co najmniej godzinę.

Przejazd zakończy się w czwartek (24 listopada) po godz. 4 na MOP Bukowa (woj. podkarpackie), gdzie konwój będzie stał do godz. 22.