Rusza konkurs na najlepszy pomysł biznesowy. To międzyuczelniana inicjatywa będąca efektem podpisanego w czerwcu ubiegłego roku porozumienia pomiędzy Miastem Lublin, a uczelniami należącymi do Związku Uczelni Lubelskich oraz Fundacją WeDo. Rekrutacja trwa do 24 marca.

/ Materiały prasowe Lublin Up! wpisuje się w program Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023. Każdy biznes zaczyna się od pomysłu, jednak droga od idei do zrealizowania jej w postaci własnej działalności gospodarczej bywa długa i wymagająca. Dlatego Miasto wraz z lubelskimi uczelniami wychodzi naprzeciw potrzebom studentów, którzy aktywnie szukają pomysłu na swój biznes. Poprzez międzyuczelniany konkurs Lublin Up! chcemy rozwijać wśród młodych kompetencje w zakresie przedsiębiorczości oraz zwrócić ich uwagę na możliwości zbudowania własnej firmy w Lublinie – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin. Celem konkursu jest zidentyfikowanie projektów o największym potencjale biznesowym oraz wsparcie młodych osób w komercjalizacji ich pomysłów. Lublin Up! skierowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Medycznego. Pomysły biznesowe zgłaszane do konkursu muszą wpisywać się w co najmniej jedną ze specjalizacji gospodarczych Miasta Lublin określonych w Strategii Lublin 2030, tj. przemysł motoryzacyjny i maszynowy, zdrowe społeczeństwo, inteligentne sieci i ICT, zautomatyzowane przetwórstwo spożywcze i żywność funkcjonalna, procesy chemiczne i produkty chemii specjalistycznej, nowoczesne usługi biznesowe. Rekrutacja trwa do 24 marca. Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: przedsiebiorczy.lublin.eu. Zobacz również: ​Wyrzucił kota w lesie. Tłumaczył, że zwierzę dusiło jego gołębie

