W niedzielę zakończyły się prace w miejscu eksplozji rakiety w Przewodowie. We wtorkowym wybuchu zginęło dwóch mężczyzn - traktorzysta i kierownik magazynu zbóż. Powstał tam lej o głębokości ok. 5 metrów. "Wszystko wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jedna z rakiet ukraińskich, której celem było strącenie rakiety rosyjskiej, spadła na terytorium naszego państwa" - mówił w sobotę gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Do wybuchu we wsi Przewodów w woj. lubelskim, leżącej blisko granicy polsko-ukraińskiej, doszło we wtorek / Jacek Skóra / RMF FM

Zdaniem ministra Mariusza Kamińskiego w takich sytuacjach, a to była niezwykle ważna sytuacja, nie tylko z punktu widzenia opinii publicznej w Polsce, ale całej międzynarodowej sceny politycznej, każde słowo jest ważne. Musieliśmy szybko i to własnymi siłami ustalić, co się wydarzyło - powiedział gość Krzysztofa Ziemca pytany o to, dlaczego polskie służby tak późno zajęły stanowisko ws. tego co wydarzyło się we wtorek na Lubelszczyźnie.

To była mała wieś na kresach Polski wschodniej. Natychmiast musieliśmy uruchomić najlepszych ekspertów zarówno z wojska jak i z policji, którzy musieli jechać z Warszawy. Działali już w warunkach wieczornych, było ciemno - stwierdził szef MSWiA.

Kamiński o tragedii w Przewodowie: Wszystko wskazuje, że doszło do nieszczęśliwego wypadku Jakub Rutka / RMF FM

W niedzielę rano przy wjeździe do Przewodowa nie ma już policjantów, którzy zabezpieczali teren w pobliżu suszarni zbóż, gdzie eksplodowała rakieta.

Dwie ofiary wybuchu to 62-letni traktorzysta Bogdan C. i 60-letni Bogusław W., kierownik pobliskiego magazynu zbóż.

Postępowanie w sprawie tego, co wydarzyło się na Lubelszczyźnie prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Na miejscu od wtorku pracowali prokuratorzy Mazowieckiego i Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej w Lublinie, Prokuratury Okręgowej w Zamościu, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, ABW, CBŚP, żołnierze, a także biegli, w tym z Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia w Zielonce i Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji, pirotechnicy oraz amerykańcy eksperci.

W piątek w oględzinach miejsca eksplozji brali udział również ukraińscy eksperci, którzy po kilku godzinach wyjechali z Przewodowa.