Kolejny alert RCB dla części Lubelszczyzny. Trwa atak na Ukrainę

W wiadomości przesłanej do mieszkańców wskazano:
„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.
Alert ma obowiązywać do odwołania.
Alert otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także miast Chełm i Zamość.
RCB poinformowało, że sytuacja pozostaje monitorowana. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.
Centrum zaapelowało o oczekiwanie na kolejne oficjalne komunikaty.