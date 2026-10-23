Kolejny alert RCB dla części Lubelszczyzny. Trwa atak na Ukrainę

RMF24

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców wybranych powiatów województwa lubelskiego. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i działań polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP.

W wiadomości przesłanej do mieszkańców wskazano:

„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.

Alert ma obowiązywać do odwołania.

Alert otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także miast Chełm i Zamość.

RCB poinformowało, że sytuacja pozostaje monitorowana. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w polskiej przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo.

Centrum zaapelowało o oczekiwanie na kolejne oficjalne komunikaty.