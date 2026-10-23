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Kolejny alert RCB dla części Lubelszczyzny

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 23 października (19:58) Aktualizacja: Dzisiaj, 23 października (22:18)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek wieczorem alert do mieszkańców wybranych powiatów województwa lubelskiego. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i działań polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Po godz. 22 alert został odwołany.

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Kolejny alert RCB dla części Lubelszczyzny
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

W wiadomości przesłanej do mieszkańców wskazano:

„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.

Alert otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także miast Chełm i Zamość.

 

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Po godz. 22 alert został odwołany. 

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Brak zagrożenia na terenie Polski - zapewniło RCB. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: alert RCB

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