Kolejny alert RCB dla części Lubelszczyzny

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek wieczorem alert do mieszkańców wybranych powiatów województwa lubelskiego. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i działań polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Po godz. 22 alert został odwołany.
„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.
Alert otrzymali mieszkańcy powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także miast Chełm i Zamość.