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Kolejny alert RCB dla części Lubelszczyzny

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w piątek wieczorem alert do mieszkańców wybranych powiatów województwa lubelskiego. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na Ukrainę i działań polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Po godz. 22 alert został odwołany.