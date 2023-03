Kolejne brutalne pobicie nastolatka. W Białej Podlaskiej dwóch napastników brutalnie okładało pięściami ofiarę, kopało ją i skakało po niej. W mediach pojawiło się nagranie. Sprawą zajęła się już policja.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z informacji portalu "Słowo Podlasia" wynika, że do pobicia nastolatka doszło przy ul. Górnej w Białej Podlaskiej.

Na nagraniu widać, jak dwóch nastolatków bezlitośnie bije leżącego na ziemi chłopaka. Oprawcy kopią go i okładają pięściami. Jeden z napastników w pewnym momencie skacze na poszkodowanego.

Cała scena jest nagrywana przez świadka brutalnych wydarzeń. Na filmie słychać, jak chłopak błaga o litość. Agresorzy w pewnym momencie krzyczą do niego: "Jęcz, jęcz" i "gdzie są pieniądze?".

"Jeden z oprawców stara się uspokoić drugiego agresora, który po chwili brutalnie skacze na głowę ofiary" - czytamy na stronie portalu "Słowo Podlasia".

Jak ustalili dziennikarze, ofiara ma ok. 19 lat, jeden z oprawców 18, a drugi 16 lat.

Sprawą zajęła się bialska policja. "Prowadzimy intensywne działania, by pociągnąć do odpowiedzialności wszystkich biorących udział w pobiciu, którego przebieg trafił dzisiaj 'do sieci'. Nagranie ze zdarzenia jest przez nas szczegółowo analizowane. Istotne jest ustalenie okoliczności i dotarcie do pokrzywdzonego" - głosi policyjny komunikat.

To kolejne brutalne pobicie nastolatka w ostatnim czasie. W Zamościu śmiertelnie zaatakowano 16-letniego Eryka. Również w Pruszkowie rówieśnicy pobili i poniżali 14-latka.