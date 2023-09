W Puławach kierujący bmw 27-latek wjechał na czerwonym świetle na przejście dla pieszych. Rozpędzone auto uderzyło w kobietę i jej 3-letniego synka. Oboje z poważnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Dzisiaj mężczyzna usłyszał zarzuty.

/ KPP Puławy /

Do tego tragicznego wypadku doszło na ul. Lubelskiej w Puławach. Kierujący bmw wjechał na oznakowane przejście dla pieszych mimo czerwonego światła nadawanego przez sygnalizator.

W pieszych, którzy byli na pasach wjechało rozpędzone auto. Siła uderzenia była tak duża, że matka i jej dziecko w ułamku sekundy znaleźli się w powietrzu. 22-latka oraz jej 3- letni syn z poważnymi obrażeniami trafili do szpitala - informował nadkomisarz Andrzej Fijołek rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie.

Sprawca wypadku został zatrzymany. Był trzeźwy, pobrano od niego krew do badań pod kątem środków odurzających.

Wypadek w Puławach KWP Lublin / Policja

Dziś kierowca bmw usłyszał zarzut naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i przejazdu na czerwonym świetle, co nieumyślnie doprowadziło do uderzenia kobiety i dziecka. W wyniku zderzenia piesi doznali obrażeń skutkujących "rozstrojem zdrowia na czas powyżej 7 dni". Za ten czyn kierowcy grozi do 3 lat pozbawienia wolności.



Kierowca tłumaczył, że się zagapił. Przyznał się do winy. Postanowiliśmy zastosować dodatkowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, poręczenia majątkowego, nakazu powstrzymania się od kierowania pojazdami kategorii B i zakaz opuszczania kraju - tłumaczy Agnieszka Kępka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Jedyną pozytywną informacją w tej sprawie, jest to, że obrażenia, których doznała kobieta i dziecko okazały się nie być aż tak poważne.