"Będziemy stali dzień i noc"

Pracownicy stadniny na Lubelszczyźnie liczyli na to, że skoro ze stanowiska zrezygnował Lucjan Cichosz, to zastąpi go wiceprezes Przemysław Bartoszek, który zyskał zaufanie swoją fachowością i pomysłami. Tymczasem ten, zaraz po tym, jak do stadniny dotarła wczoraj wiadomość o powołaniu Hanny Sztuki, złożył wypowiedzenie, bo nie chce z nią pracować.

Pracownicy są przygnębieni, sfrustrowani i uważają zmianę za złą dla stadniny. Domagają się cofnięcia decyzji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Przy wejściu na teren obiektu ustawili transparenty z napisami: "Książki są do nauki, Janów nie dla Sztuki", "Sztuka w muzeum na półce, a nie w naszej spółce".

Zdjęcia udostępnione przez protestujących / Gorąca Linia RMF FM

Pracownicy stadniny powiedzieli dziennikarzowi RMF FM Maciejowi Sztykielowi, że są bardzo zdeterminowani, nie mają zamiaru ustąpić, ani wpuścić nowo powołanej prezes Hanny Sztuki na teren ośrodka.

Jesteśmy zdeterminowani do końca, będziemy stali dzień i noc, mamy dyżury. Wszystko na stadninie funkcjonuje, ciągłość jest - mówił jeden z protestujących.