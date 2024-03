Policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podszywając się pod pracowników banków, wyłudzali pieniądze. Podczas operacji prowadzonej w kilku województwach zatrzymano 13 osób.

Przejęta przez policjantów gotówka / CBZC / Policja

Przestępcy wmawiali swoim ofiarom, że ktoś wykonuje podejrzane operacje na ich koncie bankowym i najlepszym sposobem, by uratować oszczędności jest przelanie ich na inny, "techniczny" rachunek. W rzeczywistości było to konto kontrolowane przez przestępców i założone na podstawione osoby, tzw. "słupy".

Oszuści telefonowali do losowo wybranych osób i nakłaniali je do wykonania przelewów albo do zainstalowania na komputerze oprogramowania, które umożliwiało przejęcie kontroli nad sprzętem i dostęp do rachunków bankowych.

Przestępcy wypłacali później pieniądze, głównie w bankomatach na terenie Warszawy.

Zorganizowaną grupę rozbili policjanci z CBZC w ścisłej współpracy z Prokuraturą Krajową Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Wideo youtube

Osiem z 13 zatrzymanych osób zostało po decyzji sądu tymczasowo aresztowanych, wobec 5 pozostałych prokurator nadzorujący śledztwo, zastosował zakaz opuszczania kraju, policyjny dozór i poręczenia majątkowe.

Policjanci podczas akcji znaleźli i zabezpieczyli dowody działalności grupy m. in. kilkadziesiąt telefonów, komputery, kilkadziesiąt kart SIM, przenośne nośniki pamięci oraz dokumentację bankową i odzież wykorzystywaną podczas wypłat pieniędzy z bankomatów. Zabezpieczyli również sztabki złota, biżuterię, 44 tys. złotych w różnej walucie oraz 94 banknoty studolarowe, które mogą być fałszywe.

Sprawa jest rozwojowa, nie wykluczone są kolejne zatrzymania.