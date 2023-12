1050 ciężarówek czeka na wyjazd z Polski do Ukrainy na przejściu w Dorohusku na Lubelszczyźnie. Od wczoraj ta liczba zmniejszyła się o 350. Protestujący przewoźnicy przepuszczają tam pięć ciężarówek na godzinę.

Kolejna ciężarówek przed przejściem w Dorohusku / Wojtek Jargiło / PAP

Kolejka ciężarówek do przejścia w Dorohusku ma 26 kilometrów, sięga miejscowości Stopie. Stoi w niej 1050 tirów, a czas oczekiwania na odprawę wynosi ok. 135 godzin, czyli 5-6 dni. To szacunkowy czas.

Mimo zapowiedzi protestujących o przepuszczaniu tylko jednej ciężarówki na trzy godziny, minionej doby z Polski wyjechało 149 pojazdów. Kolejka zmniejszyła się też dlatego, że część kierowców zawróciła lub pojechała na parkingi.

W Dorohusku w normalnej sytuacji odprawianych jest 600 pojazdów w ciągu doby.

Gorsza sytuacja jest na wjeździe z Ukrainy - przez dobę przejście graniczne do Polski opuścił tylko jeden samochód ciężarowy.

Z kolei do przejścia w Hrebennem czeka 800 pojazdów. Od wczoraj do Ukrainy wjechało 120.

W Medyce na Podkarpaciu na wyjazd kierowcy czekają 4 doby - w kolejce stoi ponad 700 tirów.

W Krościenku czas oczekiwania to 12 godzin.

W Korczowej z kolei do odprawy czeka ponad 600 ciężarówek.

Protest przewoźników na granicy z Ukrainą

Trwający od 6 listopada protest przewoźników przed przejściem w Dorohusku został rozwiązany 11 grudnia przez wójta gminy Wojciecha Sawę. Jednocześnie przewoźnicy złożyli kolejny wniosek o nowe zgromadzenie od 18 grudnia do 8 marca, które wójt również zakazał. Sąd Okręgowy w Lublinie uchylił tę decyzję wójta i protestujący powrócili na granicę.

Jednocześnie trwa protest przed przejściami granicznymi w Hrebennem (woj. lubelskie) i Korczowej (woj. podkarpackie), gdzie przewoźnicy przepuszczają kilka aut na godzinę.

Protestujący domagają się m.in. wprowadzenia zezwoleń komercyjnych dla firm ukraińskich na przewóz rzeczy, z wyłączeniem pomocy humanitarnej i zaopatrzenia dla wojska ukraińskiego; zawieszenia licencji dla firm, które powstały po wybuchu wojny na Ukrainie i przeprowadzenia ich kontroli. Jest też postulat dotyczący likwidacji tzw. elektronicznej kolejki po stronie ukraińskiej.