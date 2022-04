Powojskowe pojazdy, kuchnie polowe oraz sprzęt warsztatowy do kupienia w Lublinie. W piątek, 22 kwietnia, lubelski oddział Agencji Mienia Wojskowego rozstrzygnie przetarg, na który wystawiono 88 pozycji o łącznej wartości ponad 236 tys. zł.

Na nowych właścicieli czekają m.in.: honkery, zestawy sprzętu warsztatowego, hydraulicznego i zestawy stolarsko - ciesielskie a także zespoły spalinowo-elektryczne, silniki zaburtowe oraz pakiety z powojskowym wyposażeniem.

Co można kupić?

Wśród wystawionych pozycji najtaniej można nabyć np. 9-elementowy pakiet drobnego sprzętu warsztatowego, którego cena wywoławcza wynosi jedynie 25 zł.

Najdrożej wyceniono kabinę strumieniowo-ścierną KC - 1200/OD, służącą do oczyszczania ("piaskowania") powierzchni przedmiotów metalowych, za którą trzeba będzie zapłacić minimum 10 tys. zł.

Fanów wojskowej motoryzacji mogą zainteresować oferowane do sprzedaży pojazdy. W ofercie Lublin II z 1999 roku (cena wywoławcza to 2,5 tys. zł), Star 200 z 1985 roku (5 tys. zł), osobowo-ciężarowy Tarpan 4012 z 1992 roku (6 tys. zł) oraz Honker 2000, za którego nowy nabywca będzie musiał zapłacić minimum 8 tys. zł. Na chętnych czekają też trzy kuchnie polowe KP-340, każda w cenie wywoławczej 4,5 tys. zł.

Oprócz tego będzie można kupić również sporo sprzętu warsztatowego-pojedynczo lub w pakietach. Jest tam m.in. pakiet zawierający 9 elementów - w tym myjkę Karcher i wózek unoszący widłowy akumulatorowy za 7 tys. zł oraz pakiet czterech pozycji ze stołem spawalniczym i stołami warsztatowymi wyceniony na 2,5 tys. zł.

Do kupienia jest także podnośnik widłowy akumulatorowy (5,5 tys. zł), agregat sprężarkowy (1 tys. zł) oraz zestawy: hydraulika i stolarsko-ciesielskie w cenie wywoławczej 300 zł.

Do sprzedaży jest także 10 sztuk agregatów prądotwórczych PAD-20-3/400R na ramie w cenie ofertowej 5 tys. zł.

Jak i do kiedy można się zgłaszać do udziału w przetargu?

Oferty można składać do 21 kwietnia do godz. 15. Warunkiem udziału w planowanym przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej wybranej pozycji, która musi zostać zaksięgowana przez AMW najpóźniej w przeddzień przetargu, a także złożenie oferty na specjalnym formularzu do 21 kwietnia do godz. 15.

W Lublinie warto również odwiedzić stacjonarny sklep AMW. Do oferty wróciły swetry oficerskie wojsk lądowych i wojsk lotniczych (80 zł), płaszcze oficerskie wojsk lądowych i wojsk lotniczych (45 zł), kurtki wyjściowe wojsk lotniczych i marynarki wojennej z podpinką (80 zł) oraz kurtki wyjściowe wojsk lądowych z podpinką (80 zł). Można zaopatrzyć również w ubrania i sprzęt z demobilu m.in.: zestawy szczotek do czyszczenia obuwia (7 zł), komplety dresów nazywanych potocznie "ferdkami" (20 zł), ocieplacze pod kombinezon pilota (85 zł), manierki (10 zł) oraz menażki (15 zł).