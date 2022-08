Dane obrazujące ruch turystyczny pokazują, że od stycznia do czerwca bieżącego roku, Lublin odwiedziło niemal 317 tys. przyjezdnych z Polski, w tym ok. 135 tys. odwiedzających, czyli spędzających w naszym mieście jeden dzień. Do miasta przyjechało też 182 tys. turystów, czyli osób, które skorzystały z noclegów.

/ Miasto Lublin / Jest to znaczący wzrost w porównaniu z 2021 r., kiedy to do Lublina w ciągu całego roku przyjechało ok. 334 tys. podróżnych z kraju. Najchętniej Lublin odwiedzali mieszkańcy województw lubelskiego i mazowieckiego. Kolejne miejsca zajmują natomiast przyjezdni z Małopolski, Dolnego Śląska i Śląska. Podróżni, którzy zdecydowali się na nocleg, najczęściej przebywali w Lublinie 2 dni (46% turystów) oraz od 3 do 5 dni (33% turystów). Najliczniejszą grupę gości krajowych stanowią osoby między 21. a 25. rokiem życia (28% wszystkich przyjezdnych). Dostępne są już także dane podsumowujące lipiec 2022 r. Ruch turystyczny podróżnych z Polski jest rekordowy, względem analogicznego okresu w latach poprzednich - to aż 92 tys. odwiedzających i turystów. Ustalenie liczby osób, które odwiedziły Lublin, możliwe jest dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii. Dane zbierane są na podstawie geolokalizacji urządzeń mobilnych podróżnych, przez co dają całościowy i dokładny obraz ruchu turystycznego na danym obszarze. Coraz więcej turystów i odwiedzających, jako cel swoich podróży wybiera właśnie Lublin. To dobra prognoza na kolejne miesiące, ale też znak, że turystyka powraca na właściwe tory po dwóch trudnych latach pandemii. Optymizmem napawa także fakt, że nasze Miasto wzbudza największe zainteresowanie wśród młodych ludzi. Mamy nadzieję, że trend ten będzie się utrzymywał i młodzi turyści licznie wezmą udział w nadchodzących wydarzeniach Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 - mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

