Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który próbował okraść kiosk w Lublinie. Początkowo twierdził, że jest pracownikiem. 46-latek okazał się być recydywistą. W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze zatrzymali go, gdy próbował się włamać do domu pomocy społecznej. Sprawca trafił na 3 miesiące do tymczasowego aresztu.

/ Lubelska Policja / Policjanci zostali powiadomieni o włamaniu do kiosku przy ulicy Ruskiej w Lublinie w nocy z piątku na sobotę. Świadek usłyszał podejrzane odgłosy wydobywające się z budynku. Na miejsce od razu wysłano najbliższy patrol. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę, który akurat w środku kiosku przeszukiwał asortyment. Sprawca był kompletnie zaskoczony i początkowo twierdził, że jest pracownikiem. Szybko jednak wyszło na jaw, że to wielokrotny recydywista. Mężczyzna ostatnio był zatrzymywany w sprawie kradzieży z włamaniem do domu pomocy społecznej. 46-latek usłyszał kolejne zarzuty kradzieży z włamaniem w warunkach recydywy. Tym razem na wniosek prokuratora trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące.



