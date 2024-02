33-latek zginął dziś rano w wypadku na drodze krajowej 17 w miejscowości Małochwiej Mały na Lubelszczyźnie. Bmw wypadło z drogi i uderzyło w drzewo. Samochód rozstrzaskał się na kawałki.

Do wypadku doszło ok. g. 8. 00. Ofiara to 33-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu krasnostawskiego. Kierowca bmw jechał sam - przekazała RMF24 oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Krasnystawie Anna Chuszcza.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Na miejscu pracują służby.