Największy na świecie gatunek węża został odkryty w amazońskim lesie deszczowym. Ma prawie 8 metrów długości i waży ok. 200 kg.

Anakonda zielona południowa (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Anakonda zielona północna została odkryta przez grupę badaczy, działającą pod okiem telewizyjnego prezentera dzikiej przyrody, profesora Freeka Vonka. Holenderski biolog opublikował nagranie, na którym widać, jak pływa obok ogromnego węża.

"Jego głowa jest tej samej wielkości co ludzka" - napisał pod nagraniem. Jak dodał, gad ma prawie 8 metrów długości i waży ok. 200 kg.

Do tej pory w Amazonii znany był tylko jeden gatunek anakondy zielonej. To anakonda zielona południowa. Zamieszkuje m.in. Boliwię, Brazylię i Peru. Nowo odkryty gatunek to anakonda zielona północna (Eunectes akayima). Zamieszkuje ona m.in. Ekwador Gujanę, Gujanę Francuską, Kolumbię i Wenezuelę.