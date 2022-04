Poprzez kulturę, pasję i zabawę pomagają pokonywać dzieciom traumę wojenną, z jaką przyjechały z Ukrainy. Codziennie około 40 matek z dziećmi korzysta w Białej Podlaskiej z Miejskiej Strefy Kultury. To miejsce stworzone z myślą o dzieciach, które przybyły z Ukrainy - mogą w nim wspólnie spędzić czas oraz odkrywać swoje pasje.

Multicentrum Biała Podlaska /

W Multicentrum Miejskiej Biblioteki Publicznej w założeniu zamkowo-parkowym Radziwiłłów działa "Miejska Strefa Kultury" dla dzieci z Ukrainy.

Tutaj tak naprawdę dzieci rozwijają swoje pasje, odkrywają talenty. Panie to ciocie, to nie są instruktorzy, nauczyciele tylko ciocie. To jest niesamowite zaufanie, które uzyskujemy od uchodźców, którym pomagamy - mówi Ewa Filipiuk z Miejskiej Strefy Kultury w Białej Podlaskiej.

Dzieci, które przyjechały na początku szczęśliwie dużo wojny nie widziały, natomiast te, co dojeżdżają teraz są wyraźnie wystraszone i wycofane. Natomiast dwie, trzy wizyty wystarczą na to, że się otwierają. Dzieci, które już przychodzą do nas, polskie również, biorą te nowe pod opiekę. To jest fantastyczne jak dzieci się łączą i nawzajem pomagają- mówi Iwona Rudasz, pracownik Multicentrum.

Dzieci korzystają z dostępnych komputerów, tabletów, klocków, gier planszowych, robotów oraz uczestniczą w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Barwnej Multimedialnej Biblioteki dla Dzieci i Młodzieży, Bialskiego Centrum Kultury i Muzeum Południowego Podlasia. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18 oraz w soboty w godzinach od 8 do 15.

Dodatkowo pracownicy zaplanowali szereg wycieczek oraz gier terenowych, które pozwolą uczestnikom na poznanie miasta.