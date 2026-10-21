Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Znów poderwano samoloty

W treści alertu RCB przekazano:
„Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alert obowiązuje do odwołania.
Alert trafił do 24 powiatów
Komunikat otrzymali mieszkańcy powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.
Alert wysłano również do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazało, by oczekiwać kolejnych komunikatów dotyczących sytuacji. Informacje przekazano za pośrednictwem alertu RCB.
Po godz. 23 alert został odwołany. Nie zaobserwowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.