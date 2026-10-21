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Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. Znów poderwano samoloty

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało w środę wieczorem alert do mieszkańców 24 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie lubelskim. Komunikat dotyczył rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy oraz działania polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP. Po godz. 23 alert został odwołany.