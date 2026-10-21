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Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W polskiej przestrzeni operuje lotnictwo

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (21:25)

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców 24 powiatów i miast na prawach powiatu w województwie lubelskim. Komunikat dotyczy rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy oraz działania polskiego lotnictwa w przestrzeni powietrznej RP.

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Alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny. W polskiej przestrzeni operuje lotnictwo
Alert o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainę /Shutterstock

W treści alertu RCB przekazano:

„Uwaga! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Jak poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, alert obowiązuje do odwołania.

Alert trafił do 24 powiatów

Komunikat otrzymali mieszkańcy powiatów: puławskiego, opolskiego, lubelskiego, kraśnickiego, janowskiego, włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego, łukowskiego, bialskiego, ryckiego, radzyńskiego, parczewskiego i lubartowskiego.

Alert wysłano również do mieszkańców Lublina, Chełma, Zamościa i Białej Podlaskiej.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wskazało, by oczekiwać kolejnych komunikatów dotyczących sytuacji. Informacje przekazano za pośrednictwem alertu RCB.

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Źródło: RMF24/PAP
Tagi: alerty RCB lubelszczyzna

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