Alert RCB dla Lubelszczyzny. Operuje polskie lotnictwo

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek po południu kolejny alert dla województw lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. PANSA poinformowała o wstrzymaniu operacji lotniczych w Lublinie i Rzeszowie.

Alert RCB, który został wysłany w piątek po południu jest już siódmym w ciągu ostatniej doby. Najnowsze ostrzeżenie brzmi:

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Otrzymali go odbiorcy w województwie lubelskim w następujących powiatach: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PANSA) przekazała, że lotniska w Lublinie i Rzeszowie ponownie wstrzymały operacje lotnicze.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.