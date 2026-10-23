Alert RCB dla części Lubelszczyzny. „W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo”

W wiadomości rozesłanej przez RCB wskazano:
„UWAGA! ROSYJSKI ATAK POWIETRZNY NA TERENIE UKRAINY. SYTUACJA JEST MONITOROWANA. W PRZESTRZENI RP OPERUJE POLSKIE LOTNICTWO. OCZEKUJ DALSZYCH KOMUNIKATÓW”.
Alert ma obowiązywać do odwołania.
Komunikat otrzymali mieszkańcy powiatów i miast na prawach powiatu w województwie lubelskim: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, zamojskiego, tomaszowskiego i biłgorajskiego, a także Chełma i Zamościa.
RCB poinformowało, że sytuacja jest monitorowana. Mieszkańcy zostali poproszeni o oczekiwanie na kolejne komunikaty.