Do stojącego na podwórku fiata rodziców wsiadł 12-latek i przekręcając kluczyk w stacyjce uruchomił silnik pojazdu. Auto gwałtownie ruszyło i uderzyło w stojącą obok mamę chłopca. Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w gminie Tyszowce na Lubelszczyźnie.

Według policjantów samochód prawdopodobnie był pozostawiony "na biegu", dlatego po przekręceniu kluczyka gwałtownie ruszył. 42-letnia poszkodowana pozostała w szpitalu na obserwacji.

Policja przypomina, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego, to na kierowcy spoczywa obowiązek takiego zabezpieczenia auta, by przypadkowa osoba nie mogła go uruchomić.