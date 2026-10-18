Zderzenie tramwajów w Łodzi

Do wypadku doszło ok. godz. 10 w pobliżu skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.
Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że motorniczy linii nr 8 nie dostosował prędkości i uderzył w tramwaj linii 12, który oczekiwał na zielone światło – poinformowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadkom. Edyta Machnik.
W wyniku zderzenia 71-letnia pasażerka linii nr 12 trafiła z obrażeniami ciała do szpitala.
Oboje kierujący pojazdami byli trzeźwi.
Utrudnienia dla pasażerów
Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 12, która od skrzyżowania ul. Narutowicza i Kopcińskiego kierowana jest przez Kopcińskiego, Piłsudskiego na pętlę Widzew Stadion.
Na odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od skrzyżowania ul. Narutowicza i Kopcińskiego do pętli Telefoniczna. Ruch szynowy zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.