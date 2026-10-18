Zderzenie tramwajów w Łodzi

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Dwa tramwaje zderzyły się w niedzielę na ul. Narutowicza w Łodzi. Jedna osoba odniosła poważniejsze obrażenia.

W Łodzi zderzyły się dwa tramwaje, zdj. ilustracyjne

W Łodzi zderzyły się dwa tramwaje, zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do wypadku doszło ok. godz. 10 w pobliżu skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.

Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że motorniczy linii nr 8 nie dostosował prędkości i uderzył w tramwaj linii 12, który oczekiwał na zielone światło – poinformowała rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadkom. Edyta Machnik.

W wyniku zderzenia 71-letnia pasażerka linii nr 12 trafiła z obrażeniami ciała do szpitala.

Oboje kierujący pojazdami byli trzeźwi.

Utrudnienia dla pasażerów

Na miejscu wypadku nadal pracują służby, w związku z czym tramwaje kierowane są objazdem i mogą być opóźnione. Dotyczy to linii nr 12, która od skrzyżowania ul. Narutowicza i Kopcińskiego kierowana jest przez Kopcińskiego, Piłsudskiego na pętlę Widzew Stadion.

Na odcinku pozbawionym komunikacji tramwajowej uruchomiono autobusową komunikację zastępczą od skrzyżowania ul. Narutowicza i Kopcińskiego do pętli Telefoniczna. Ruch szynowy zostanie wznowiony za zgodą służb miejskich.