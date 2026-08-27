Zawyją syreny. Alert RCB dla jednego z powiatów w Łódzkiem

RMF24

Mieszkańcy powiatu radomszczańskiego otrzymali w czwartek rano alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Powodem są ćwiczenia systemu alarmowania z wykorzystaniem syren, które odbędą się dzisiaj w godzinach 9:00-14:00 na terenie miasta Radomsko.

Trening systemu alarmowania - nie ma powodów do paniki

W czwartek 27 sierpnia na terenie Radomska w województwie łódzkim rozlegną się syreny alarmowe. To jednak tylko ćwiczenia - uspokaja Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało do mieszkańców powiatu radomszczańskiego alert.

„Ćwiczenie: dziś (27.08) w godz. 09.00-14.00 na terenie Miasta Radomsko odbędzie się trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój” - czytamy w komunikacie.

Czym jest alert RCB?

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Informacje przekazywane są na podstawie danych otrzymywanych z ministerstw, służb takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna, a także urzędów i instytucji centralnych, np. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz urzędów wojewódzkich.

Mieszkańcy Radomska mogą dziś usłyszeć dźwięk syren, ale - jak zapewniają służby - nie ma powodów do niepokoju. To rutynowy trening, który ma na celu sprawdzenie sprawności systemu alarmowania i przygotowanie służb oraz mieszkańców na ewentualne zagrożenia w przyszłości.