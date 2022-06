Policjanci zatrzymali 7 osób podejrzanych o oszustwa "na policjanta". Do zarzucanych im wyłudzeń doszło w okresie od października 2021 roku do stycznia 2022 roku. To kolejne policyjne zatrzymania w tej sprawie.

Policyjne zatrzymania / Łódzka policja / Materiały prasowe Sprawą zajmowali się policjanci z komendy wojewódzkiej w Łodzi, Poznaniu i komendy rejonowej w Warszawie, a także policyjni kontrterroryści. Poniedziałkowe ujęcie 7 osób to ciąg dalszy policyjnych zatrzymań. W kwietniu łódzcy i wielkopolscy mundurowi zatrzymali w Warszawie 8 osób (7 mężczyzn w wieku od 19 do 25 i 29-letniej kobiety) działających w zorganizowanej grupie przestępczej. Siedmioro zostało aresztowanych. Kim są zatrzymani? Tym razem w ręce funkcjonariuszy wpadło 7 osób (6 mężczyzn i jedna kobieta) w wieku od 20 do 35 lat. Wszyscy przebywali na terenie Warszawy. Wśród nich obywatel Rosji i inny aktualnie poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności - informuje łódzka policja. Łącznie w tym śledztwie zarzuty usłyszało już kilkanaście osób. Sprawcy wyłudzili od pokrzywdzonych co najmniej pół miliona złotych. Postępowanie prowadzone jest przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi. Na czym polegały oszustwa? Jak podaje policja, "w grupie obowiązywał podział ról". Były osoby, które z wynajętych mieszkań wykonywały połączenia na telefony stacjonarne do seniorów. Podczas rozmowy podawały się np. za pracownika poczty lub kuriera, który ma problem z doręczeniem przesyłki po to, aby uzyskać adres starszej osoby. Po takim pierwszym kroku następował szybko kolejny. Do seniora dzwonił fałszywy policjant, który twierdził, że rozpracowuje szajkę oszustów i aby ich zatrzymać na gorącym uczynku potrzebna jest współpraca seniora. Polegać ona miała na przekazaniu przestępcy gotówki, czasem karty bankomatowej wraz z PIN-em tylko po to, aby rzekomi policjanci mogli zatrzymać złoczyńcę na gorącym uczynku - informuje policja. Po przeprowadzeniu rzekomej akcji, fałszywi policjanci przestawali kontaktować się z osobami, które przekazały im swoje kosztowności. Cała zatrzymana siódemka usłyszała już zarzuty. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu, na wniosek prokuratora, 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych a wobec jednego zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe - podaje łódzka policja. Zobacz również: Oszust miał pecha, bo zadzwonił do policjanta. Podawał się za pracownika banku

Lubelskie: Oszustwa na wnuczka, policjanta, pracownik banku. Mieszkańcy stracili 4,6 mln zł

Dostał pracę z ogłoszenia, zatrudnili go oszuści. Grozi mu do 8 lat więzienia