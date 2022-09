"Są w Łodzi miejsca, które opierają się inflacji. Jednym z nich jest Bałucki Rynek, a właściwie jego przedłużenie – targowisko przy ul. Dolnej" - informuje Urząd Miasta Łodzi na swojej stronie internetowej. Łódzcy urzędnicy przygotowali zestawienie cen na targowisku i porównali je z oferowanymi przez sklepy.

Kolejki przy straganach tworzą się tam niezależnie od dnia tygodnia. I nic dziwnego - wystarczy chwila, by zorientować się, że większość owoców i warzyw można kupić zdecydowanie taniej niż w marketach, dyskontach czy osiedlowych sklepach. Odwiedziliśmy targowisko i w sobotę, i w środku tygodnia - czytamy na stronie łódzkiego urzędu miasta.

Owoce i warzywa na Bałuckim Rynku

Czosnek da się znaleźć już od złotówki za główkę, trochę większy kosztuje 2 zł. Tego samego dnia w popularnym dyskoncie zapłacilibyśmy za niego 3,6 zł! Pomidory polne kosztują na targowisku 2 zł, malinowe - 3,5 zł (cena z dyskontu: 6,99 zł). Da się znaleźć i takie po złotówce, ale użyć ich można raczej do zupy niż do kanapek. Buraki i marchew kupimy po 2 zł, czyli o połowę taniej niż w sklepie. Podobnie jak włoszczyznę, najtańsza kosztuje 2,5 zł, nieco bardziej okazała - 4 zł, a cena dyskontowa to już 7 zł bez grosza. Również ziemniaki znajdziemy na targowisku w znacznie niższej cenie, bo nawet po 1,6 zł/kg (w sklepie: 3,33 zł) - podaje urząd miasta.

Jak informuje łódzki magistrat w przygotowanym przez siebie raporcie, "jeszcze większą różnicę w portfelu odczujemy, sięgając po owoce".

Borówkę kupimy już po 16 zł/kg (w dyskoncie: ponad 40zł/kg). Pomarańcze znajdziemy po 4,5zł/kg (w sklepie: 6,99 zł). Cytryny są po 6 zł/kg, w sklepie po 9,51 zł. Grejpfruty kupimy po 4 zł/kg, a w sklepie wydamy dwa razy tyle! - podaje łódzki urząd miasta.

15 jajek od kury zielononóżki można kupić już za 8 zł, a - jak dodaje urząd - "dodatkowe dwa jajka dostaje się w gratisie".

Jajka od kur z wolnego wybiegu wypatrzyliśmy po 10 zł i 11 zł. Tu także można liczyć na dwa jajka w promocji - podaje magistrat.

Wybrane ceny artykułów na Bałuckim Rynku

Cena za kg/główkę/pęczek