Wyrok w sprawie Sebastiana M. Sąd ogłosi dziś decyzję, „nie ma takiej kary”

RMF24

Wyrok w sprawie Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1, ma ogłosić dziś sąd w Piotrkowie Trybunalskim. „Nie ma takiej kary, która przywróci rodzinie Patryka, Martyny i Oliwiera przyszłość” - mówił prokurator, który domaga się dla sprawcy ośmiu lat więzienia. Obrońca i oskarżony chcą uniewinnienia.

W trakcie procesu sędzia Renata Folkman przesłuchała m.in. świadków wypadku, pracujących na miejscu policjantów i strażaków, pasażerów BMW, właścicieli firmy poprawiającej osiągi samochodu oskarżonego i byłego pracownika Sebastiana M.

Wyrok zostanie ogłoszony w środę o godz. 12.00.

Trzyosobowa rodzina zginęła na A1. Oto co Sebastian M. powiedział w mowie końcowej 8 lat więzienia – o taką karę wnioskuje prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To maksymalny wymiar kary przewidziany w tym przypadku. Przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim wygłaszane są dziś…

Biegli: BMW Sebastiana M. jechało z prędkością od 315 do 329 km/h

Obszerną opinię przed sądem przedstawili również biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków. Oświadczyli, że BMW oskarżonego jechało z prędkością od 315 do 329 km/h, podczas gdy Kia poruszała się z włączonym tempomatem z prędkością ok. 140 km/h.

Zespół ekspertów jednoznacznie ustalił, że przed zderzeniem kierujący Kią nie zmieniał toru jazdy i cały czas poruszał się środkowym pasem. Oznacza to, że BMW uderzyło w Kię, a nie – jak twierdziła obrona oskarżonego – samochód zajechał nagle drogę Sebastianowi M.

Osiem lat to najwyższy możliwy wymiar kary

Prokuratura dwa tygodnie temu wniosła do sądu o uznanie Sebastiana M. winnym zarzucanego mu czynu i wymierzenie mu kary ośmiu lat więzienia. To najwyższy możliwy wymiar wynikający z kwalifikacji prawnej, którą wskazano w akcie oskarżenia.

Państwo nie dysponuje w tej sprawie karą w pełni odpowiadającą ciężarowi tej tragedii. Nie ma takiej kary, która przywróci rodzinie Patryka, Martyny i Oliwiera przyszłość, którą Sebastian M. unicestwił w ciągu kilku sekund. Istnieje tylko najwyższa kara, jaką wolno wymierzyć zgodnie z ustawą. To osiem lat pozbawienia wolności – zaznaczył w mowie końcowej prok. Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach.

Zawnioskował także, by oskarżony mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie z zakładu karnego dopiero po odbyciu trzech czwartych kary (sześć lat) oraz aby sąd orzekł wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 15 lat. Żądania oskarżyciela uzupełnia wniosek o 2,2 mln zł zadośćuczynienia na rzecz rodzin ofiar wypadku.

„Przy tej prędkości startują samoloty”. Porażające ustalenia biegłych w procesie Sebastiana M. Biegli z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych byli w poniedziałek ostatnimi osobami przesłuchanymi w procesie Sebastiana M. Jak mówili przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim (woj. łódzkie), BMW oskarżonego jechało z prędkością od 315 do 329 km/h.…

Prokurator: Rozpoczął rosyjską ruletkę z życiem

Prokurator przed sądem zwracał uwagę na brawurową i bardzo szybką jazdę BMW prowadzonego przez Sebastiana M. Jak mówił, w ten sposób odrzucił on reguły bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także reguły odpowiedzialności za swój czyn.

Gdy znalazł się na autostradzie, zajął lewy pas i wbił pedał gazu w podłogę, rozpoczynając w ten sposób rosyjską ruletkę z życiem innych uczestników – podkreślił.

Pracownik pogrążył Sebastiana M.? "Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem" ​W procesie Sebastiana M. przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim świadek zeznał, że oskarżony jeździł autem bardzo szybko - nawet ponad 300 km/h. "Nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłem" - powiedział były pracownik Sebastiana M.

Sebastian M. przeprasza

Obrońca Sebastiana M., adwokat Katarzyna Hebda, zawnioskowała o uniewinnienie oskarżonego. W mowie końcowej, podobnie jak w trakcie procesu, kwestionowała ustalenia biegłych dotyczące przebiegu wypadku, na których opiera się akt oskarżenia. Podobnie uważa oskarżony, który również chciałby uniewinnienia.

Nie ma dnia, abym nie myślał o wypadku, który nie powinien się wydarzyć. Ta tragedia zmieniła los i życie wielu rodzin. Przekroczyłem prędkość, do czego nie powinienem dopuścić. Przepraszam – mówił.

Wypadek na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego

Do wypadku doszło 16 września 2023 r. wieczorem na autostradzie A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. Na wysokości wsi Sierosław na jezdni w kierunku Katowic BMW zderzyło się z Kią, która wpadła na bariery energochłonne i stanęła w płomieniach. Jadąca autem rodzina – małżeństwo i ich pięcioletni syn – zginęła na miejscu.

Oskarżony w maju 2025 r. został sprowadzony do Polski ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokąd uciekł po wypadku. Od tego czasu przebywa w areszcie.