600 obrazów na 600-lecie Łodzi. Muzeum Fabryki zorganizowało warsztaty w ramach projektu Lodz600. Nie są to jednak zwykłe warsztaty. Uczestnicy przygotują ilustracje z pomocą sztucznej inteligencji.

Łódzka Manufaktura / Shutterstock

Grafiki nawiązujące do 600-lecia Łodzi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji - takie warsztaty zorganizowało Muzeum Fabryki w łódzkiej Manufakturze. Artyści-amatorzy pod okiem fachowca tworzyli obrazy, które później zostaną ocenione, a najlepsze z nich - wydrukowane na płótnach.

Wydarzenie jest organizowane w ramach akcji Lodz600, której celem jest zebranie 600 prac malarskich poświęconych miastu Łódź. Do projektu zaproszono utalentowanych artystów z całego świata, a teraz też łodzian.



Możemy napisać sztucznej inteligencji "wyobraź sobie Łódź w roku 2300. Futurystyczną noc, deszcz - i dostaniemy obraz - mówi jeden z uczestników projektu.



Uczestnicy musieli przynieść swoje komputery, ale to organizator zapewniał dostęp do Midjourney, czyli najpopularniejszego programu AI do generowania grafik. Najlepsze prace zostaną wydrukowane na płótnie utkanym na 150-letnich krosnach Muzeum Fabryki i dołączą do wielkiej bazy.