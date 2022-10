Od 1 listopada zmiany w ruchu drogowym na łódzkich cmentarzach. Wyjątkiem są cmentarze na Dołach, Zarzewie i Szczecińskiej, gdzie nowa organizacja ruchu wprowadzona zostanie w poniedziałek 31 października, od godz. 12. Oto najważniejsze informacje dotyczące dojazdu na łódzkie cmentarze i funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Policja, jak co roku, apeluje, abyśmy zwracali w tych dniach szczególną uwagę na oznakowanie i na siłę nie próbowali parkować samochodów jak najbliżej cmentarza. Często wygodniej i bezpieczniej zaparkować kawałek dalej i dojść, niż generować korki i utrudnienia w rejonie bramy cmentarza, gdzie mamy wielu pieszych, również osoby starsze i dzieci.

Wieczorami, zwłaszcza na mniej oświetlonych terenach, warto mieć na sobie odblaski.

Cmentarz Stary przy ul. Ogrodowej

Jak informuje Urząd Miasta Łodzi, ze względu na budowę tunelu średnicowego, zamknięta pozostaje ul. Kasprzaka pomiędzy Gandhiego, a Drewnowską oraz Ogrodowa pomiędzy Karskiego, a wjazdem do Manufaktury od strony Gdańskiej. Również zawężona do jednego pasa pozostaje ul. Drewnowska przy Włókniarzy w kierunku Mani.

Ponadto, jak co roku, 1 listopada ciąg ulic Srebrzyńska, Ogrodowa i Cmentarna będzie jednokierunkowy od Kasprzaka do Legionów. Zamknięta dla ruchu będzie

ul. Ogrodowa od Cmentarnej do Karskiego.

W tym rejonie najwygodniej pozostawić samochód na parkingu Manufaktury i dojść do cmentarza ul. Ogrodową.

Cmentarz Doły

W bliskim sąsiedztwie cmentarza trwa przebudowa ul. Wojska Polskiego. Jadąc od strony ul. Zgierskiej na cmentarz Doły należy kierować się ul. Inflancką lub Północną do al. Palki. W okresie Wszystkich Świętych zniknie wygrodzenie prawego pasa na ul. Strykowskiej od Inflanckiej do Wojska Polskiego. Parking u zbiegu Strykowskiej i Wojska Polskiego po zachodniej stronie skrzyżowania pozostaje zajęty na plac budowy.

31 października i 1 listopada zamknięta dla ruchu będzie ul. Smutna od al. Palki do ul. Doły, oraz Telefoniczna od al. Palki do ul. Tamka. Jednokierunkowy ruch pojawi się na ulicach Matejki, Druckiego Lubeckiego, oraz Tamka, aby umożliwić parkowanie. Ruch odbywać się będzie zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Od Pomorskiej przez Matejki, Druckiego Lubeckiego i Tamka ponownie do Pomorskiej.

Cmentarz Zarzew

Ruch po wiadukcie na ul. Przybyszewskiego możliwy jest tylko w kierunku Widzewa. W drugą stronę należy kierować się przez Piłsudskiego lub Dąbrowskiego.

31 października i 1 listopada zamknięta będzie ul. Lodowa od Andrzejewskiej do Przybyszewskiego. Z Lodowej ruch zostanie skierowany w ul. Andrzejewskiej.

Cmentarz Szczecińska

Ulica Aleksandrowska pozostaje jednokierunkowa od Aleksandrowa Łódzkiego do Szczecińskiej. Ulicą Kaczeńcową od Rojnej do Aleksandrowskiej przejedziemy tylko w stronę Rojnej, a na odcinku od Aleksandrowskiej do św. Teresy obowiązuje ruch w jednym kierunku w stronę św. Teresy.

31 października i 1 listopada ulica Szczecińska od św. Teresy do Sianokosy będzie jednokierunkowa w stronę Zgierza. Ponadto przy cmentarzu, ulice Hodowlana, Żyzna

i Konopna będą jednokierunkowe, a ruch odbywać się będzie odwrotnie do wskazówek zegara z Szczecińskiej w Hodowlaną, a następnie Żyzną do Konopnej, którą wrócimy do Szczecińskiej.

Cmentarz Mania

1 listopada ulice Borowa, Siewna, Biegunowa i Srebrzyńska będą tworzyć jednokierunkowy układ ulic wokół cmentarza. Od centrum jedziemy Borową i Siewną,

a wracamy przez Biegunową i Srebrzyńską. Również Wieczność będzie jednokierunkowa w stronę ul. Siewnej. Ponadto zamknięta dla ruchu będzie ul. Solec przy bramie cmentarza pomiędzy ul. Wieczność, a ul. Mania.

Cmentarz przy ul. Rzgowskiej

Tutaj najważniejsza zmiana we Wszystkich Świętych to brak skrętu w lewo ze Rzgowskiej od centrum w Chóralną, która podczas Wszystkich Świętych będzie jednokierunkowa w stronę osiedla, podobnie jak stara ul. Rzgowska, którą pojedziemy tylko w stronę Kurczaków. Jednokierunkowa będzie również ul. Komorniki, którą pojedziemy tylko w kierunku ul. Sternfelda.

Pamiętajmy w pobliżu trwa remont Strażackiej, Kosynierów Gdyńskich, Paradnej i Matek Polskich. Strażacka jest przejezdna w jednym kierunku w stronę Łazowskiego. Kosynierów Gdyńskich jest zamknięta od Trybunalskiej do Łazowskiego wraz ze skrzyżowaniem. Paradną przejedziemy tylko w stronę Rzgowskiej, a Matek Polskich ruch odbywa się jednokierukowo zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Cmentarz Kurczaki

Ulica Kurczaki od Rzgowskiej do Ogniskowej zostanie zamknięta dla ruchu. Przejazd ul. Sternfelda będzie możliwy tylko na wprost przez skrzyżowanie z ul. Kurczaki. Ponadto ul. Ideowa będzie jednokierunkowa do Rolniczej, a ul. Konopnickiej jednokierunkowa w stronę ul. Kurczaki.

Cmentarz Radogoszcz

Ulice Sowińskiego od Zgierskiej do Świetlanej, oraz Świetlana od Sowińskiego do Sasanek będą drogami jednokierunkowymi. Pojawią się również nakazy skrętu w prawo dla wyjeżdzających z ul. Kruszynowej, Dereniowej i parkingu u zbiegu Liściastej i Zgierskiej.

Cmentarz przy ul. Sopockiej

Tutaj zmiany pojawią się, jak co roku, na ul. Ewangelickiej i Sopockiej, które będą jednokierunkowe od Pabianickiej do Odrzańskiej.

Cmentarz przy ul. Mierzejowej

Zamknięte zostaną drogi przy cmentarzu, ulica Konna od Poziomej do Mierzejowej oraz Mierzejowa od Pogorzel do Konnej. Odcinek ul. Konnej pomiędzy Poziomą, a Bosmańską będzie dostępny tylko dla wyjeżdzających z parkingu na ul. Poziomej. Przejazd możliwy będzie w kierunku ul. Farnej. Również ul. Pogorzel stanie się jednokierunkowa w stronę ul. Tczewskiej do Wędkarskiej. Ze względu na kursowanie autobusów po ul. Mierzejowej i zmianie ich trasy na Wszystkich Świętych, ul. Kuźnicka stanie się jednokierunkowa na południe (do Mierzejowej), Ciechocińska na północ (do Pabianickiej), a ul. Tczewska na odcinku od Ciechocińskiej do Kuźnickiej będzie jednokierunkowa do Kuźnickiej.

Cmentarz Zakładowa

Na zakręcie z ul. Zakładowej w ul. Książąt Polskich pojawi się wygrodzenie, aby nie przejeżdżać na wprost na cmentarz jadąc od Olechowa oraz aby nie wyjeżdżać

z cmentarza w lewo. Ułatwi to wyjazdy i nie spowoduje utrudnień na skrzyżowaniu.

Cmentarz Łagiewniki

Ulica Godlewskiego przy cmentarzu będzie jednokierunkowa w stronę Łodzi.

Komunikacja miejska na Wszystkich Świętych

W okresie Wszystkich Świętych kursować będą specjalne linie, które ułatwią dojazd na cmentarze oraz 1 listopada pojawią się wzmocnienia i zmiany tras.

W dniach 29 października - 1 listopada kursować będzie 8 specjalnych linii oznaczonych literą C, którymi dojedziemy do łódzkich nekropoli. Linie autobusowe C1, C2, C3, C4 i C8 oraz tramwajowe C5, C6 i C7.

Linia C1: Cm. Szczecińska - Szczecińska, Aleksandrowska - Teofilów - Aleksandrowska, Szparagowa, Wersalska, Szczecińska - Cm. Szczecińska. Linia kursuje 1 listopada w godz. 9:00 -17:00 co 7,5-min.;

Cm. Szczecińska - Szczecińska, Aleksandrowska - Teofilów - Aleksandrowska, Szparagowa, Wersalska, Szczecińska - Cm. Szczecińska. Linia C2: Cm. Kurczaki - Łokietka, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowska, Broniewskiego - Rondo Insurekcji Kościuszkowskiej - Kilińskiego, Śląska, Bankowa, Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, Powszechna, Szumna, Łokietka - Cm. Kurczaki. Linia kursuje 1 listopada w godz. 9:00 -17:00 co 10-min.;

Cm. Kurczaki - Łokietka, Sternfelda, Kurczaki, Rzgowska, Broniewskiego - Rondo Insurekcji Kościuszkowskiej - Kilińskiego, Śląska, Bankowa, Rzgowska, Kurczaki, Sternfelda, Powszechna, Szumna, Łokietka - Cm. Kurczaki. Linia C3: Pl. Niepodległości - Pabianicka, Rudzka, DK nr 91, Rzgowska, Broniewskiego - Rondo Insurekcji Kościuszkowskiej. Trasa obowiązuje w obu kierunkach. Obsługa autobusami 12-metrowymi. Linia kursuje 29 i 30 października oraz 1 listopada w godz. 9:00-17:00 co 15-min.;

Pl. Niepodległości - Pabianicka, Rudzka, DK nr 91, Rzgowska, Broniewskiego - Rondo Insurekcji Kościuszkowskiej. Linia C4: Nowe Złotno - Złotno, Krakowska, Biegunowa, Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona, 1 Maja, Żeromskiego, Politechniki, Wróblewskiego, Wólczańska, Czerwona, Piotrkowska, pl. Niepodległości, Rzgowska, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Lodowa, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska - Janów. Janów - Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Lodowa, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, pl. Niepodległości, Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Wróblewskiego, Politechniki, Żeromskiego, Więckowskiego , Zielona, Legionów, Konstantynowska, Unii Lubelskiej, Solec, Borowa, Siewna, Krakowska, Złotno - Nowe Złotno. Linia kursuje 1 listopada w godz. 9:00 -17:00 co 30-min.;

Nowe Złotno - Złotno, Krakowska, Biegunowa, Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona, 1 Maja, Żeromskiego, Politechniki, Wróblewskiego, Wólczańska, Czerwona, Piotrkowska, pl. Niepodległości, Rzgowska, Broniewskiego, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego, Lodowa, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, Hetmańska - Janów. Janów - Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Lodowa, Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, pl. Niepodległości, Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Wróblewskiego, Politechniki, Żeromskiego, Więckowskiego Zielona, Legionów, Konstantynowska, Unii Lubelskiej, Solec, Borowa, Siewna, Krakowska, Złotno - Nowe Złotno. Linia C5: Chojny Kurczaki - Rzgowska, pl. Niepodległości, Piotrkowska, Piotrkowska Centrum, Mickiewicza, Bandurskiego, Karolewska, Bratysławska, Wyszyńskiego - RETKINIA. Linia kursuje 29 i 30 października oraz 1 listopada w godz. 9:00-17:00 co 10-min.;

Chojny Kurczaki - Rzgowska, pl. Niepodległości, Piotrkowska, Piotrkowska Centrum, Mickiewicza, Bandurskiego, Karolewska, Bratysławska, Wyszyńskiego - RETKINIA. Linia C6: Helenówek - Zgierska, Zachodnia, Kościuszki, Piotrkowska Centrum, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa - Cm. Zarzew. Linia kursuje w godz. 9:00 - 17:00, 29 października co 15-min., a 30 października i 1 listopada co 20-min.;

Helenówek - Zgierska, Zachodnia, Kościuszki, Piotrkowska Centrum, Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa - Cm. Zarzew. Linia C7: Pabianicka Rudzka - Pabianicka, Piotrkowska, Żwirki, Kościuszki, Piotrkowska Centrum, Piłsudskiego, Rokicińska - Widzew Augustów. Linia kursuje 1 listopada w godz. 9:00 -17:00 co 20-min.;

Pabianicka Rudzka - Pabianicka, Piotrkowska, Żwirki, Kościuszki, Piotrkowska Centrum, Piłsudskiego, Rokicińska - Widzew Augustów. Linia C8: Sikawa - Stokowska, Śnieżna, Brzezińska, Wojska Polskiego, Palki, Pomorska, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Więckowskiego, Żeromskiego, Legionów, Konstantynowska, Unii Lubelskiej, Solec, Borowa, Siewna, Krakowska, Biegunowa - Cm. Mania. Cm. Mania - Srebrzyńska, Unii Lubelskiej, Konstantynowska, Legionów, Zielona (zawraca przy al. 1 Maja), Kasprzaka, Srebrzyńska, Cmentarna, Legionów, Żeromskiego, Próchnika, Rewolucji 1905 r., Kilińskiego, Pomorska, Palki, Wojska Polskiego, Brzezińska - Sikawa. Linia kursuje 1 listopada w godz. 9:00 -17:00 co 20-min. Przystankiem końcowym Cm. Mania będzie Siewna - Krakowska.

Zmiany na pozostałych liniach MPK Łódź

