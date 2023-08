Woda z wodociągu publicznego Kleszczów w Łódzkiem tylko warunkowo nadaje się spożycia - ostrzega sanepid w Bełchatowie. Woda ma pogorszone parametry mikrobiologiczne.

W wodzie, pochodzącej z dwóch ujęć w Łękińsku oraz Łuszczanowicach Kolonii, wykryto przekroczone normy mikrobiologiczne - podaje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bełchatowie.

Problem jest poważny, bo do wodociągu Kleszczów podłączonych jest ponad 20 wsi. Na szczęście wodę można spożywać, ale warunkowo.

To oznacza, że za każdym razem woda musi być gotowana przez co najmniej 2 minuty i pozostawiona do powolnego ostudzenia. Dopiero tak przygotowany płyn nadaje się do spożycia i przygotowywania posiłków dla niemowląt, dzieci do 2 lat oraz dla osób ze znacznie obniżoną odpornością np. po chemioterapii czy przeszczepach.

Trwają prace nad przywróceniem jakości wody zgodnej z wymaganiami.