Bakterie kałowe Escherichia cola wykryto w jednym z ujęć zaopatrujących wodociąg w miejscowości Poronin koło Zakopanego. Czyszczenie wodociągu potrwa dwa dni - poinformowała wójt gminy Poronin Anita Żegleń. Samorządowiec uspokaja, że to nie bakterie legionelli.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wyniki badań laboratoryjnych wykazały nieznaczne przekroczenia norm zanieczyszczenia wody bakterią Escherichia coli w Poroninie. Dotyczy to tylko jednego ujęcia, zaopatrywana w wodę jest z niego część mieszkańców.

Woda nie nadaje się do spożycia ani do celów higienicznych; może ona być używana tylko do prac porządkowych.

W żadnym razie to nie jest legionella. Po upałach sanepid wykonał wiele badań ujęć wody i stwierdzono zanieczyszczenie jednego z ujęć zlokalizowanych na Potoku Sucha Woda. To jest ujęcie powierzchniowe. Na razie nie możemy stwierdzić co się wydarzyło w tym miejscu. Staramy się zlokalizować przyczynę skażenia, aby w przyszłości zapobiegać podobnym zdarzeniom - powiedziała wójt Poronina.

Na terenie gminy Poronin znajduje się kilkanaście ujęć wody, a skażenie dotyczy jednego.

Powtórne badanie wody ma nastąpić za dwa dni i - jak zapewnia wójt - wszystko powinno wrócić do normy po oczyszczeniu instalacji. Przy remizie strażackiej w Poroninie została ustawiona cysterna z wodą zdatną do picia.