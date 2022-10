Festiwal Sztuki i Tańca dla Dzieci "Materia i foremka" w Łodzi w drugiej odsłonie - ruszy w sobotę. W Sali Koncertowej łódzkiej Akademii Muzycznej odbędą się dwa pokazy spektaklu "Mój ogon i ja" kolektywu Holobiont oraz warsztaty familijne prowadzone przez Izabelę Chlewińską "Czuję inaczej!"

Plakat łódzkiego festiwalu sztuki i tańca dla dzieci / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

Festiwal Sztuki Tańca dla Dzieci "Materia i foremka" - to nowe familijne wydarzenie na kulturalnej mapie Łodzi. To jedyny w naszym kraju festiwal w całości poświęcony profesjonalnym spektaklom tańca współczesnego, tworzony z myślą o najmłodszej widowni (od 0 do 10 lat).

Do tej pory najmłodsi odbiorcy mieli okazję uczestniczyć w warsztatach familijnych oraz obejrzeć spektakle, a dorośli uczestniczyli w panelu dotyczącym sztuki tańca dla dzieci.

W sobotę (29 października), w Sali Koncertowej Akademii Muzycznej przy ul. Żubardzkiej 2a w Łodzi, odbędą się dwa pokazy spektaklu "Mój ogon i ja" kolektywu Holobiont oraz warsztaty familijne prowadzone przez Izabelę Chlewińską, choreografkę i tancerkę, "Czuję inaczej!".

Warsztat "Czuję inaczej!" będzie formą zabawy rodziców wraz z dziećmi, w trakcie którego najważniejsze będą: uważność, kontakt fizyczny i emocje. Nie zabraknie obiektów sensorycznych, które tworzą środowisko samoregulacji, wyładowania i wyciszenia. To obiekty obciążeniowe i dociskowe, które stymulują układ nerwowy.

W zajęciach uczestniczą zarówno dzieci, jak i rodzice, którzy uczą się, w jaki sposób ćwiczyć i bawić się ze swoim dzieckiem oraz wspierać jego rozwój w domu. Warsztaty są dostosowane do potrzeb rodzin z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nadwrażliwością i nadwrażliwością w obszarze zmysłu dotyku, czucia głębokiego i zmysłu równowagi dzieci z nadpobudliwością psychoruchową, zaburzeniami koncentracji i integracji sensorycznej oraz dzieci, które niespokojnie śpią, potrzebują wsparcia w regulacji trudnych emocji, a także dzieci wycofanych z relacji.

Zapowiedź spektaklu "Mój ogon i ja" / materiały prasowe/materiały zewnętrzne / Materiały prasowe

Spektakl "Mój ogon i ja" to taneczny spektakl interaktywny kolektywu Holobiont (czyli Aleksandry Bożek-Muszyńskiej i Hanny Bylki-Kaneckiej), wyłoniony w ramach ogólnopolskiego open-call. Przedstawienie adresowane jest do rodzin z dziećmi w wieku 3-6 lat i w humorystyczny oraz adekwatny dla młodych widzów sposób opowiada o ewolucji, której jedną z pozostałości jest ludzka kość ogonowa.

Podczas wydarzenia twórczynie zaproszą rodziny do wspólnej zabawy ruchowej wraz z performerami i uwolnienia twórczej energii, która często uśpiona ukrywa się w naszych ogonach.

29 października 2022 (sobota) / Sala Koncertowa, ul. Żubardzka 2a

godz. 10.00 i 12.00 "Czuję inaczej!" - warsztat dla rodzin z dziećmi / prowadzenie: Izabela Chlewińska godz. 10.00 - warsztat dla rodzin z dziećmi w wieku 0-3 lat

Bilety: https://app.evenea.pl/event/czujeinaczej10/

godz. 12.00 - warsztat dla rodzin z dziećmi w wieku 3-6 lat

Bilety: https://app.evenea.pl/event/czujeinaczej12/

godz. 12:30 oraz 15:00 - "Mój ogon i ja", taneczny spektakl interaktywny kolektywu Holobiont (Aleksandra Bożek-Muszyńska i Hanna Bylka-Kanecka) dla rodzin z dziećmi w wieku 3-6 lat.

Bilety: 12:30 https://app.evenea.pl/event/ogon1230/

Bilety: 15:00 https://app.evenea.pl/event/ogon15/

Bilety kosztują 20 (warsztaty) i 25 zł (spektakl).

Program Przestrzenie Sztuki jest finansowany ze środków Ministra Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Operator: Materia, partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Miejska Strefa Kultury w Łodzi oraz Urząd Miasta Łodzi.