W poniedziałek w Łodzi rozpoczynają się remonty kolejnych ulic w mieście. Tym razem drogowcy pojawią się na Kosynierów Gdyńskich, Brukowej, św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz Popiełuszki. Będą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

/ lodz.pl / Materiały prasowe

12 września Zarząd Dróg i Transportu rozpocznie remonty ulic: Kosynierów Gdyńskich, Popiełuszki, Brukowej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

Ul. Kosynierów Gdyńskich na prawie całej swojej dwukilometrowej długości, będzie mieć nową nawierzchnię. Prace będą prowadzone pod ruchem, który od strony ul. Pryncypalnej i od strony ul. Rzgowskiej odbywać się będzie tylko w kierunku ul. Trybunalskiej.

Zmienioną trasą kursować będą autobusy linii 63 i 75, a linia N3 wszystkie kursy realizować będzie jako N3A.

Na Bałutach drogowcy pojawią się na ul. Brukowej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Prace prowadzone będą połówkowo, a ruch odbywać się będzie w jednym kierunku. Przejazd możliwy będzie od al. Włókniarzy do ul. Pojezierskiej. Ulice będą miały nowy asfalt na odcinkach od ul. św. Teresy do ul. Zbąszyńskiej oraz od al. Włókniarzy do ul. Brukowej.

Zmienioną trasą pojadą autobusy linii 81 i 89. Zmiana dotyczy tylko trasy w kierunku Sikawy i Radogoszcza. Prace potrwają do końca 2022 r.

Na Retkini startuje kolejny etap remontów. Ul. Popiełuszki zyska nowy asfalt.