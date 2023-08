Budowa przedłużenia Trasy Górnej, które umożliwi kierowcom dotarcie z południowych dzielnic miasta do węzła Łódź Górna na autostradzie A1, przebiega zgodnie z planem - poinformował we wtorek Urząd Miasta Łodzi. Inwestycja za ponad 128 mln zł ma być oddana do ruchu na początku listopada.

/ Stef Brajter / lodz.pl /

Niemal ukończony jest już kolejny dojazd do autostradowego ringu, jaki niedawno zamknął się wokół Łodzi dzięki oddaniu do użytku ostatniego fragmentu S14 do węzła Emilia na A2. Mowa o przedłużeniu Trasy Górna, które ułatwi kierowcom dotarcie z południowych dzielnic naszego miasta do węzła Łódź Górna na autostradzie A1. Odcinek zaczyna się od ul. Rzgowskiej, prowadzi do granic miasta przy ul. św. Rafała Kalinowskiego i dalej przez gminę Brójce do autostrady - podał we wtorkowym komunikacie Urząd Miasta Łodzi.

Z ok. 7-kilometrowego odcinka nowej trasy Łódź buduje 5 km, a pozostałe 2 km - gmina Brójce. Na całej długości łódzkiego odcinka trwa układanie warstwy ścieralnej asfaltu; zrealizowano już ponad połowę robót z tego zakresu. Ekipy budowlane zakończyły prace przy odwodnieniu drogi, w całości zbudowano kolektor miejski, kanał teletechniczny oraz ułożono warstwę mrozoodporną. Gotowe są podbudowy z kruszywa, całkowicie odhumusowano cały teren inwestycji i zamontowano oświetlenie.

Trwa jeszcze usuwanie kolizji z linią elektroenergetyczną 110kV, a także prace brukarskie, wykończeniowe i porządkowe. Jak zapewnił inwestor, przebudowa idzie zgodnie z harmonogramem i niedługo rozpoczną się procedury odbiorowe. Całość ma być oddana do ruchu na początku listopada.

Zgodnie z projektem Trasa Górna będzie mieć po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Jej nośność przewiduje obciążenia podobne do standardów autostrad i dróg ekspresowych.

W rejonie skrzyżowań z ulicami: Nowe Górki, Bronisin, Brójecka, św. Rafała Kalinowskiego powstały ronda. Wybudowane zostaną również chodniki i droga dla rowerów. Wzdłuż nowej drogi posadzonych zostanie w sumie 300 drzew i ponad 22 tys. krzewów.

Wartość łódzkiej części inwestycji to 128,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE - 62,4 mln zł i z budżetu państwa - 12,5 mln zł.