​W kwietniu ruszy kolejna edycja organizowanej przez Urząd Miasta Łodzi loterii podatkowej, w której można będzie wygrać m.in. 100 tys. zł. W losowaniu może wziąć udział każdy, kto rozliczy PIT za 2022 rok, wskazując w nim Łódź jako miejsce zamieszkania.

Loteria Podatkowa odbędzie się w Łodzi już po raz czwarty. Aby wziąć w niej udział, wystarczy rozliczyć PIT za 2022 rok, wskazując w nim Łódź jako miejsce zamieszkania.

Chętni do udziału w losowaniu powinni zarejestrować się na stronie internetowej loterii podatkowej. Można też online wypełnić formularz w formie papierowej i wrzucić go do urny wystawionej w jednej z wybranych placówek magistratu.

Aby Łódź mogła się rozwijać, potrzebne jest wsparcie finansowe jej mieszkańców. Loteria, w której do wygrania są nagrody pieniężne, ma zachęcić osoby, które w naszym mieście żyją i pracują, by właśnie tutaj złożyły swoje zeznanie podatkowe - podkreślił wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Łączna pula nagród w tegorocznej edycji loterii to prawie 150 tys. zł. W finałowym losowaniu, które odbędzie się maju, można będzie wygrać 100 tys. zł. Przewidziano także nagrodę miesięczną w wysokości 10 tys. zł, a co tydzień - 1 tys. zł. Nowi podatnicy mogą liczyć na wygraną o wartości 10 tys. zł. Z okazji obchodzonego w tym roku 600-lecia nadania Łodzi praw miejskich, przewidziano dodatkowy bonus - 10 tys. zł; w jego losowaniu wezmą udział wszystkie losy zarejestrowane w loterii.

Adam Pustelnik przypomniał, że laureaci loterii nie muszą się obawiać formalności dotyczących ewentualnej wygranej, bo zadba o nie wybrany przez miasto operator, który pokryje też koszty podatku od wygranych.