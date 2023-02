Od 1 marca "Szafa dobra", gdzie uchodźcy mogą otrzymać ubrania i obuwie, działać będzie w jednej siedzibie - na os. Górali. Od 7 marca punkt ten ma być również dostępny dla podopiecznych miejskich ośrodków pomocy społecznej.

Jak poinformowała fundacja organizująca "Szafę dobra", siedziba na os. Górali czynna będzie w środy, czwartki i piątki w godz. od 10 do 16. Filia przy ul. Śniadeckich zostanie zamknięta 28 lutego.

Od 7 marca "Szafa dobra" na os. Górali ma być dostępna również dla osób objętych wsparciem MOPS, w poniedziałki i wtorki w godz. od 11 do 18. Zainteresowani, aby otrzymać tu pomoc, będą musieli zgłosić się ze skierowaniem wydanym przez MOPS.

Magazyn przy ul. Daszyńskiego nadal będzie czynny tylko dla uchodźców - otrzymują oni tu żywność, kosmetyki, rzeczy do spania w okresie 60 dni od pierwszego przyjazdu do Polski. Jest on otwarty w poniedziałki od godz. 9 do 16.