Fatalny finał miała dla mieszkańca Sieradza znajomość z 32-latką. Mężczyzna w bagażniku auta został wywieziony do lasy, pobity pałką, przywiązany do drzewa i okradziony. Policjanci zatrzymali trzy osoby podejrzane o rozbój. Sąd zastosował wobec kobiety i dwóch mężczyzn trzymiesięczny areszt.

/ KPP Sieradz / Policja

45-latek z Sieradza przekazał policjantom, że pod jego mieszkanie podjechali samochodem kobieta i dwóch jej znajomych. Po krótkiej rozmowie zmusili go, by wszedł do bagażnika samochodu. Pokrzywdzony ze strachu, wykonał ich polecenie.

Po kilku minutach jazdy auto stanęło w kompleksie leśnym. Mężczyźni kazali pokrzywdzonemu wyjść z bagażnika, a następnie zdjęli z niego ubranie i zaczęli go bić.

Jeden z napastników uderzał go pałką teleskopową, pozostali agresorzy bili i kopali go po całym ciele. Wcześniej wyjęli z jego odzieży portfel, w którym było kilkaset złotych. Następnie linką przywiązali go do drzewa i odjechali - relacjonuje rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Sieradzu aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka.

Pokrzywdzony twierdził, że stracił przytomność, bo kiedy się ocknął było już ciemno. Mężczyźnie udało się oswobodzić i dotrzeć do pierwszych zabudowań. Ich mieszkańcy wezwali pomoc. Karetka pogotowia przewiozła poszkodowanego do szpitala, na szczęście doznane obrażenia nie zagrażały jego życiu.

Wywieźli 45-latka do lasu KPP Sieradz / Policja

Funkcjonariusze już po kilku godzinach od zgłoszenia znali personalia wszystkich napastników. Zatrzymali 32-latkę i jej 31-letniego konkubenta oraz 43-latka. Przeszukując las policjanci ustalili miejsce, gdzie agresorzy wywieźli pokrzywdzonego, a w polu znaleźli jego odzież oraz pałkę teleskopową, którą napastnicy bili 45-latka.

Zatrzymanym prokurator postawił zarzuty: rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, pobawienia wolności oraz uszkodzenia ciała. Grozi im do 20 lat więzienia. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratora Rejonowego w Sieradzu i zastosował wobec podejrzanych trzymiesięczny areszt. Straszy z mężczyzn był w przeszłości notowany przez policję.