Gigantyczna mapa Łodzi, która przeprowadzi cię od placu Wolności przez Manufakturę do Nowego Centrum Łodzi oraz zabytkowy tramwaj - tak będzie wyglądało nowe, tworzone właśnie Centrum Turystyczne w Łodzi.

Projekt nowego Centrum Turystycznego w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Rozpoczyna się długo planowany remont i rozbudowa Łódzkiej Informacji Turystycznej przy ul. Piotrkowskiej 28. To miejsce, w którym turyści mogą zdobyć wszelkie niezbędne informacje do odkrywania sekretów miasta, stanie się jeszcze bardziej łódzkie.

Dla nas, na wskroś łódzkiej firmy, właśnie spacer po Łodzi stał się inspiracją do przygotowania nowej koncepcji punktu - zaznacza Maciej Rydzyński z Biura Architektonicznego RWSL, odpowiedzialnego za przebudowę Łódzkiej Informacji Turystycznej. Całą podłogę biura nowej Informacji Turystycznej pokryje mapa centrum miasta, na której znajdą się charakterystyczne strefy, z których Łódź słynie. Będzie więc Plac Wolności, MS1, Park Śledzia, dawne zakłady Izraela Poznańskiego, dworzec Fabryczny czy EC1 - dodaje.

W projekt wnętrza zostaną wplecione charakterystyczne łódzkie elementy. Będzie "prześwit bramowy" z odbojami, stare oryginalne zabytkowe drzwi z domofonem do znanych łodzian, które po naciśnięciu guzików będą opowiadać historie tych ludzi.

Do tego łódzkie krańcówki, migawki, chynchy, taryfy, żuliki i inne regionalizmy, które znajdą swoje wyjaśnienie, aby turyści mogli się z nimi zaprzyjaźnić.

Kącik Manufaktury - jedno z miejsc nowej Informacji Turystycznej w Łodzi / lodz.pl / Materiały prasowe

Mówi się, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, dlatego jesteśmy niesamowicie podekscytowani tym, jak Łódzka Informacja Turystyczna już niebawem będzie wyglądać. Wierzę, że to miejsce - dzięki nowym funkcjonalnościom - będzie jeszcze bardziej atrakcyjne dla odwiedzających - dodaje wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Polska Organizacja Turystyczna od kilku lat przyznaje Łódzkiej Informacji Turystycznej najwyższy stopień jakości obsługi klienta, a my chcemy to utrzymać - przekonuje prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej Tomasz Koralewski. Oprócz wszystkich nowych funkcjonalności, urządzeń, wystroju wnętrz, lokal będzie także dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie zabraknie także kąciku wypoczynkowego oraz punktu, z którego będzie można napić się najlepszej, łódzkiej "kranówki" - zaznacza.

Ważną części nowego lokalu będzie sklep z pamiątkami i łódzkimi gadżetami. To już kolejna inwestycja Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Dotychczas uruchomiono trzy punkty z pamiątkami w Orientarium, gdzie można zakupić pluszaki, zabawki, gadżety dedykowane jego mieszkańcom m.in.: maskotkę słonia indyjskiego Aleksandra czy krokodyla gawialowego Krakena.

W nowym sklepie oferta będzie systematycznie wzbogacana. Asortyment sprzedażowy ŁOT to 600 różnych produktów, co czyni go liderem na rynku lokalnych pamiątek. Co istotne, kiedy to możliwe, organizacja stawia na lokalne produkty i współpracuje z łódzkimi producentami.

A ta łódzka Informacja Turystyczna w nowej odsłonie pojawi się przy ul. Piotrkowskiej 28 wraz z wiosną.

W minionym roku Łódzką Informację Turystyczną odwiedziło 71 tys. osób - to była rekordowa frekwencja. Coraz więcej ludzi przyjeżdża do Łodzi, by zwiedzić ul. Piotrkowską, zajrzeć na rynek Manufaktury czy odwiedzić Centrum Nauki i Techniki EC1 lub zaprzyjaźnić się z mieszkańcami Orientarium.

Szacuje się, że w ubiegłym roku, łódzkie atrakcje odwiedziło blisko 2,5 miliona turystów. Samo Orientarium przyciągnęło ponad milion odwiedzających, a wydarzenia w Atlas Arenie obejrzało blisko 600 tys. osób.

Remont Łódzkiej Informacji Turystycznej nie oznacza, że informatorzy nie są gotowi do pracy. Na placu przy ul. Piotrkowskiej 28 stanął specjalny, tymczasowy kontener, gdzie turyści otrzymają wszystkie niezbędne informacje.

Aktualne godziny otwarcia Łódzkiej Informacji Turystycznej to: