Trzylatek z Łodzi został uratowany dzięki szybkiej reakcji mieszkanki miasta. Chłopiec pozostawiony bez opieki wspinał się na barierki balkonu na pierwszym piętrze budynku. Kobieta najpierw próbowała go skłonić do zejścia, potem wbiega do mieszkania i po prostu go zdjęła. Matka dziecka była pijana.

REKLAMA