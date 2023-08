Na budowie nowego przystanku kolejowego Pabianice Północne powstała konstrukcja pierwszego z dwóch peronów. Inwestycja ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Zwiększy się komfort podróży w kierunku Zduńskiej Woli, Łasku i Sieradza.

Nowy peron w Pabianicach / PKP PLK / Materiały prasowe

Inwestycję prowadzi spółka PKP Polskie Linie Kolejowe. Przy przejeździe kolejowo-drogowym na ul. Lutomierskiej w Pabianicach gotowa jest już konstrukcja pierwszego peronu, kontynuowane są prace związane z budową drugiego peronu przy sąsiednim torze.

Mające 150 metrów perony będą wyposażone w ławki, wiaty, informację pasażerską, oświetlenie, a osoby mające kłopot z poruszaniem się będą mogły skorzystać z pochylni. Obok nowego przystanku będą miejsca parkingowe i wiata rowerowa.

Na czas prac ruch pociągów na odcinku Łódź Lublinek - Pabianice odbywa się po jednym torze. Wartość prac to ok. 14 mln zł, a są one finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego woj. łódzkiego.

Nowa infrastruktura powstaje też na stacji Zduńska Wola, gdzie w budynku dworca będzie nowy układ kas biletowych, a poczekalnia zostanie połączona z częścią komercyjną. Powstaną nowe, dostępne toalety, budynek zostanie też podłączony do miejskiej sieci cieplnej. Trwają prace wewnątrz budynku, gdzie montowane są instalacje i prowadzone roboty wykończeniowe.