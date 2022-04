W czerwcu powinny rozpocząć się pierwsze prace przy modernizacji 7-kilometrowej linii tramwajowej pomiędzy Łodzią a Konstantynowem Łódzkim. Tramwaje z numerem 43 przestały jeździć, bo torowiska były w fatalnym stanie.

W przyszłym roku Konstantynów Łódzki znów będzie miał czynne, nie tylko zabytkowe, tramwaje / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Linia tramwajowa łącząca Łódź i Konstantynów Łódzki zostanie zmodernizowana. W czwartek władze obu miast podpisały umowę z wykonawcą.

Nowe torowisko i trakcja mają powstać wzdłuż ul. Konstantynowskiej w Łodzi (od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej) aż do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim. Przebudowane lub wybudowane zupełnie od nowa zostaną: torowisko, zwrotnice, sieć trakcyjna, przystanki, odcinki ulic przylegające do linii oraz instalacje podziemne.

W 2020 r. władze obu miast wypracowały porozumienie i podpisały symboliczny dokument dotyczący planu modernizacji linii. Dziś już nie mówimy o planach, ale zaczynamy ich realizację. Zamykamy wszystkie procedury i podpisujemy umowę - mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Bezpieczny i nowoczesny transport to inwestycja w przyszłość i rozwój miast. Mieszkańcy potrzebują sprawnej komunikacji, chcą szybko dojechać do pracy, szkoły, teatru czy kina.

Gdy w 2019 roku tramwaj przestał kursować pomiędzy Konstantynowem Łódzkim a Łodzią, mieszkańcy Konstantynowa byli zawiedzeni. Żałowali, że tak się stało, bo stwarzał możliwość wygodnego dojazdu do Łodzi i powrotu do domu - dodaje burmistrz Konstantynowa Łódzkiego Robert Jakubowski. Wiedząc, że konstantynowianie oczekują powrotu tych połączeń, postanowiliśmy zrobić wszystko, by znów mogli z nich skorzystać.

Odcinek łódzki

7-kilometrowy odcinek przeznaczony do remontu został podzielony na dwa. Łódzki, o długości ok. 2,8 km, obejmuje ul. Konstantynowską od ul. Krakowskiej do ul. Przygranicznej. Przebudowana zostanie m.in. jednotorowa linia wraz z trakcją i kablami trakcyjnymi, pojawi się nowa podstacja wraz z wyposażeniem, powstaną także trzy zupełnie nowe mosty nad rzeką Łódką.

Odcinek konstantynowski

Na konstantynowskim odcinku, od ul. Przygranicznej do pl. Wolności w Konstantynowie Łódzkim, zostanie położone nowe torowisko, na mijankach - tzw. gdańskiej i srebrnej - pojawią się nowe zwrotnice i instalacje do ich ogrzewania, a na jednotorowych odcinkach linii - zmodernizowany system sterowania ruchem. Na nowych peronach przystankowych staną wiaty z ławkami.

Koszt remontu linii tramwajowej nr 43, to ponad 81 mln zł. Na fragment łódzki przypada ok. 56,5 mln zł, a na konstantynowski - ok. 24,4 mln złotych.

Linię tramwajową łączącą Łódź i Konstantynów Łódzki uruchomiono w 1910 r., a zamknięto w 2019 r., gdy jej stan techniczny zagrażał bezpieczeństwu pasażerów. Po wykrzywionych szynach nie dało się już jeździć.