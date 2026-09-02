Tragedia w Łódzkiem. Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę idącą z dziećmi

RMF24

Dramatyczne sceny rozegrały się dzisiaj rano w Unikowie w województwie łódzkim. 32-letnia kobieta zginęła, a jedno z jej dwojga dzieci zostało ranne po potrąceniu przez śmieciarkę. Do tragedii doszło w pobliżu przedszkola, gdy matka szła ulicą razem z dziećmi.

Wypadek w drodze do przedszkola

Do tragicznego zdarzenia doszło dzisiaj rano około godz. 8:00 w okolicach przedszkola w Unikowie (woj. łódzkie). 32-letnia kobieta szła ulicą wraz z dwójką dzieci, gdy nagle została potrącona przez nadjeżdżającą śmieciarkę. Niestety, mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, życia kobiety nie udało się uratować.

Jedno z dzieci, w wieku przedszkolnym, zostało ranne i przewiezione do szpitala na obserwację. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Niestety kobieta zmarła, w wyniku odniesionych obrażeń. Policjanci zbadali stan trzeźwości kierowcy, mężczyzna był trzeźwy -poinformowała Agnieszka Kulawiecka z sieradzkiej policji .

Na miejscu pracowali policjanci i prokurator, którzy wyjaśniają dokładne okoliczności tego tragicznego wypadku. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przesłuchują świadków.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu szkół i przedszkoli oraz do pieszych o czujność podczas przechodzenia przez jezdnię.