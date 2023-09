Daria Zawiałow, Mrozu czy Jan Emil Młynarski - to tylko kilka głośnych nazwisk artystów, którzy jeszcze dziś wystąpią na festiwalu The Great September w Łodzi. Scena główna - otwarta dla publiczności - ruszy o godz. 18.00. Zokalizowana jest w Pasażu Rubinsteina.

Mrozu - jedna z gwiazd łódzkiego festiwalu / Zbigniew Meissner / PAP

Odkrycia polskiej sceny muzycznej i projekty specjalne, w których warto wziąć udział - w Łodzi trwa miejski festiwal muzyczny The Great September. W tym roku miejscem szeroko otwartym dla publiczności jest Scena Główna w Pasażu Rubinsteina.

Twórca festiwalu - Artur Rojek podkreśla, że istotą wydarzenia jest jego muzyczna wielobarwność. Od początku zamysłem i potrzebą było to, żeby opowiadać o muzyce jak najszerzej. Dla mnie muzyka jest sferą szeroką, różnorodną, różnokolorową - i wszystkie te kolory mnie interesują - mówi Rojek. Jeżeli mogę spełniać i realizować marzenia, jakie mam - jeśli chodzi o muzykę - chciałbym pracować przy takich projektach, żeby opowiadać o niej w jak najszerszy sposób. Właśnie ta różnorodność jest w muzyce najbardziej fascynująca - dodaje.

Niebiletowana Scena Główna Great September Showcase Festival & Conference to miejsce, gdzie przez trzy dni można oglądać i słuchać na żywo największych postaci polskiej muzyki: Darii Zawiałow, Mroza i Rosalie. Pojawi się tam także anto9, która kiedyś nagrywała covery shaftera, a teraz dobrze jej w poppunkowych klimatach i brzmieniach.

Od coverów zaczynała też 17-letnia dziś Paula Biskup, finalistka "Mam talent!", która na The Great September zaśpiewa już własne piosenki. Na żywo będzie można usłyszeć też utalentowanych uczestników innego popularnego talent show - "Must Be The Music" - zespół The Cassino, którego nazwa wzięła się od starego, opuszczonego kasyna w Braniewie.

Interesująco zapowiadają się także koncerty połączonych sił Jana Emila Młynarskiego (twórcy Warszawskiego Combo Tanecznego i projektu Młynarski Plays Młynarski) oraz orkiestry dętej Brass Federacja (grających przedwojenne tanga i walce). Wyjątkowe brzmienia zapewni pochodzący z Zakopanego zespół Trebunie-Tutki i gruzińska formacja Quintet Urmuli (zagrają wspólny projekt "Duch gór").

Festiwal The Great September rozrósł się o warsztaty artystyczne, panele dyskusyjne i pokazy filmów. Będą też rozmowy z gwiazdami wydarzenia: Jannem, Kaśką Sochacką i Vito Bambino.

W bogatym programie konferencji pojawią się ważne dla branży muzycznej tematy: sztuczna inteligencja, trendy, kryptowaluty i ciekawi goście. Z pełnym programem koncertów oraz konferencji można zapoznać się na stronie festiwalu: www.greatseptember.pl.

Scena Główna mBank & Mastercard w Pasażu Rubinsteina - to jedyne miejsce z bezpłatnym wstępem. Na pozostałe koncerty oraz spotkania w części konferencyjnej trzeba kupić karnet.