Koncerty z gwiazdami sceny muzycznej, specjalne menu przygotowane przez lokalne cukiernie i restauracje oraz wiele wydarzeń towarzyszących. W Myślenicach odbył się SMYK FEST. Jego celem jest pomoc chorym dzieciom, podopiecznym fundacji Akuratna.

Wiktor Dyduła / Maciej Nycz / RMF FM

Podczas dwudniowej imprezy na scenie pojawili się m.in. Rubens, Organek Tribbs, Zalia, Meek, Oh Why? i Wiktor Dyduła. 100 proc. środków z ich sprzedaży trafi do podopiecznych Fundacji Akuratna. Celem najważniejszym jest pomoc trójce naszych podopiecznych: Oli, Franiowi i Kubie - podkreśla Małgorzata Andrysiak, organizatorka wydarzenia.

Podopiecznym Fundacji Akuratna można było pomóc nie tylko kupując bilety na koncerty czy wpłacając datki do puszek wolontariuszy na festiwalu. Tak jak w czasie poprzedniej edycji - można było kupić m.in. żółto-niebieskie eremefki - monodesery przygotowane przez związaną z festiwalem Sylwię Bałę - myślenicką mistrzynię cukiernictwa znaną z programu "Bake Off - Ale Ciacho!".

W środku efemefki znajduje się cremaux z marakui, żelka z mango i mus z białej czekolady na bazie kremu angielskiego. Na górze jest bezik w kolorze nebieskim, który wszystko pięknie dostraja. Eremefki próbował dziś m.in. Rubens.

Żółto-niebieskie eremefki / Maciej Nycz / RMF FM

100 proc. zebranych w tej sposób pieniędzy trafi na leczenie Oli, Franka i Kuby.

W Myślenicach w piątek i sobotę pojawiło się mnóstwo osób. Przyjechałem posłuchać energetycznej muzyki i przy okazji pomóc dzieciom. Czekam na Organka - powiedział dziennikarce RMF FM Magdalenie Wojtoń Damian, który do Myślenic przyjechał z Krakowa.

Fantastyczna impreza, szczytny cel, świetni wykonawcy - mówiła inna z osób. Super zabawa, świetna muzyka, piruety musiały być - podkreślała kolejna.

W poprzednich latach gwiazdami SMYK FESTU byli m.in. Sanah, Krzysztof Zalewski, Viki Gabor, Krzysztof Iwaneczko, Gosia Hodurek, Humam Ammari i The Dumplings. Licytowano wyjątkowe prezenty od najwybitniejszych polskich sportowców - m.in. Roberta Lewandowskiego, Roberta Kubicy i Kamila Stocha.