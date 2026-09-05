Z pamiątką po pradziadku poszła do komendy. Musieli wzywać saperów

RMF24

Podczas porządków w garażu po zmarłym pradziadku 19-letnia mieszkanka Świdnika natrafiła na przedmioty z okresu II wojny światowej. W pudełku były m.in. blisko 200 sztuk amunicji, 175 łusek i granat ręczny. Kobieta przyniosła znalezisko do komendy.

19-latka przyniosła do komendy amunicję i granat ręczny, na miejsce wezwano saperów; fot. KPP Świdnik

19-latka przyniosła do komendy amunicję i granat ręczny, na miejsce wezwano saperów; fot. KPP Świdnik / -

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku w województwie lubelskim przyszła 19-latka z plastikowym pudełkiem. Jak przekazała, znalazła je podczas sprzątania garażu należącego wcześniej do jej zmarłego pradziadka.

W środku znajdowały się przedmioty mogące pochodzić z czasów II wojny światowej: blisko 200 sztuk amunicji, 175 łusek oraz granat ręczny.

Na miejsce skierowano policjanta przeszkolonego w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu niebezpiecznych znalezisk. Po sprawdzeniu okazało się, że granat nie miał zapalnika. Nie było więc konieczności ewakuacji komendy.

Później do Świdnika przyjechali wojskowi saperzy. Zabezpieczyli amunicję, łuski i granat, a następnie zabrali je do bezpiecznej neutralizacji.

Policja apeluje

Policjanci przypominają, że niewybuchów, amunicji ani innych znalezisk mogących pochodzić z okresu wojennego nie wolno dotykać ani przenosić. Nawet stary, skorodowany czy niekompletny przedmiot może wciąż być groźny.

W takiej sytuacji należy zostawić znalezisko na miejscu, oddalić się w bezpieczne miejsce i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Policja zabezpieczy teren i wezwie saperów.