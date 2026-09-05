Z pamiątką po pradziadku poszła do komendy. Musieli wzywać saperów

Do Komendy Powiatowej Policji w Świdniku w województwie lubelskim przyszła 19-latka z plastikowym pudełkiem. Jak przekazała, znalazła je podczas sprzątania garażu należącego wcześniej do jej zmarłego pradziadka.
W środku znajdowały się przedmioty mogące pochodzić z czasów II wojny światowej: blisko 200 sztuk amunicji, 175 łusek oraz granat ręczny.
Na miejsce skierowano policjanta przeszkolonego w rozpoznawaniu i zabezpieczaniu niebezpiecznych znalezisk. Po sprawdzeniu okazało się, że granat nie miał zapalnika. Nie było więc konieczności ewakuacji komendy.
Później do Świdnika przyjechali wojskowi saperzy. Zabezpieczyli amunicję, łuski i granat, a następnie zabrali je do bezpiecznej neutralizacji.
Policja apeluje
Policjanci przypominają, że niewybuchów, amunicji ani innych znalezisk mogących pochodzić z okresu wojennego nie wolno dotykać ani przenosić. Nawet stary, skorodowany czy niekompletny przedmiot może wciąż być groźny.
W takiej sytuacji należy zostawić znalezisko na miejscu, oddalić się w bezpieczne miejsce i zadzwonić pod numer alarmowy 112. Policja zabezpieczy teren i wezwie saperów.