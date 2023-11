Ma 79 lat i ze starości już nie może pochylać się nad drewnianą cembrowiną, aby zaczerpnąć wody - mowa o zabytkowym żurawiu studziennym. To jedynym taki żuraw, jaki zachował się w Łodzi. Znajdziecie go przy skrzyżowaniu ulicy Beskidzkiej z Hanuszkiewicza.

Zabytkowy żuraw z równie starą studnią stoi w Łodzi na Sikawie / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Żuraw znajduje się na Sikawie. Do dziś zachowała się też oryginalna studnia, z której dzięki niemu czerpano wodę. W czasie prac remontowych w latach 90. okazało się, że studnia ma drewnianą cembrowinę.

79-letni mieszkaniec Sikawy, pan Jan Wasilewski mówi, że żuraw do czerpania wody ze studni zbudował wraz z sąsiadami jego tata - Dominik Wasilewski.

Gdy miałem 12 lat przyjeżdżałem do studni wozem konnym z drewnianą beczką i nabierałem do niej wodę - wspomina pan Jan. Zawsze tu stała kolejka. To była jedyna studnia w okolicy z bardzo dobrą wodą - opowiada.

Mężczyzna dodaje, że ze studni korzystali zarówno mieszkańcy Sikawy, jak i Nowosolnej. Starczało wody dla wszystkich chętnych, choć studnia była płytka, zaledwie na 3 dreny.

Podobno na jej dnie są jeszcze zachowane drewniane elementy konstrukcji, czyli drewniana cembrowina. Studnia zasilana była wodą ze źródła.

Podobno odkryły tę wodę pasące się w okolicy świnie - opowiada jedna z mieszkanek Sikawy. Zwierzęta wyczuły wodę i grzebały w ziemi. Dopiero potem ludzie wybudowali w tym miejscu studnię z żurawiem.

Odnowieniem studni zainteresowana jest mieszkanka Sikawy, pani Barbara Wasilewska. Mam odpowiednie materiały, mój ojciec i dziadek byli stolarzami - mówi kobieta. Chcę wyremontować zabytkowy żuraw postawiony przez mojego dziadka Dominika. Pani Barbara podkreśla, że żuraw to dla niej cenna rodzinna pamiątka.

Projekt uratowania żurawia i studni zgłoszono do Łódzkiego Budżetu Obywatelskiego, ale wniosek nie został przyjęty z powodu sporu sądowego o grunt, na którym znajduje się to zabytkowe urządzenie. Okoliczni mieszkańcy dla ochrony przed zniszczeniem umieścili na żurawiu znak informujący o tym, że to chroniony prawem zabytek.

Służby konserwatorskie utrzymują, że istniejąca konstrukcja jest warta zachowania i odrestaurowania: żuraw można uratować i tak wyeksponować, by podkreślić jego wartość historyczną i estetyczną.