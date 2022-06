Nastoletnia rowerzystka poniosła śmierć na miejscu w wyniku potrącenia przez samochód dostawczy w Skierniewicach w województwie łódzkim. Druga z potrąconych na rowerze dziewczyn trafiła do szpitala.

Jak poinformował rzecznik Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Jędrzej Pawlak, do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 19 na ul. Fabrycznej w Skierniewicach.



Według wstępnych ustaleń dwie rowerzystki potrącił samochód dostawczy. Wezwane na miejsce wypadku służby prowadziły akcję reanimacyjną poszkodowanych nastolatek. Jednej z nich nie udało się uratować. Druga w ciężkim stanie została przewieziona do szpitala w Skierniewicach.

29-letni kierowca jechał busem i uderzył w dwie piętnastolatki, jadące na rowerach. Obydwie nastolatki nie dawały oznak życia, na miejscu najpierw reanimował je kierowca, potem służby ratunkowe - informuje dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert.

Kierowca byl trzeźwy. Postępowanie wyjaśni, co było przyczyną tragedii.



Droga jest całkowicie zablokowana. Przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.