​Jeden z najstarszych w Polsce, zbudowany w 1846 roku, dworzec w Rokicinach (Łódzkie) przejdzie kompleksową przebudowę - podały Polskie Koleje Państwowe. Inwestycja dofinansowana z budżetu państwa ma kosztować ponad 12 mln zł. Dworzec ma być gotowy w drugiej połowie 2024 r.

Przebudowa dworca w Rokicinach to jeden z dziesięciu projektów realizowanych w woj. łódzkim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych. Dzięki niemu budynek odzyska swoje historyczne piękno, a także stanie się obiektem funkcjonalnym i nowoczesnym - podała w komunikacie spółka PKP, która w ostatnich dniach przekazała plac budowy wykonawcy.

Zgodnie z zapowiedziami i projektami, elewacja pochodzącego z 1846 roku dworca, położonego na linii dawnej Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej, odzyska swój historyczny wygląd i beżowy kolor. Odtworzeniu oraz konserwacji zostaną poddane detale architektoniczne, w tym secesyjne elementy mocowania lamp oraz repery, czyli niewielkie znaki geodezyjne w formie tabliczek. Przywrócone zostaną semaforowo mocowane, stylizowane na historyczne, zegary przed wejściem głównym. Dworzec zyska również nową iluminację nocną podświetlającą jego bryłę oraz napisy przestrzenne.

Z kolei wnętrze budynku będzie prezentować się nowocześnie, m.in. w holu znajdą się ławki, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz gabloty informacyjne. Przygotowano również miejsca na ustawienie biletomatów oraz automatów z przekąskami. W sąsiedztwie holu-poczekalni będą się mieścić toalety. We wnętrzach dworca zdecydowano się na zachowanie oryginalnych pieców kaflowych oraz zdobionych drzwiczek rewizyjnych. Zostaną one poddane konserwacji i renowacji.

Rozpoczęcie przebudowy dworca w Rokicinach to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei. Mieszkańcy województwa łódzkiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i ekologicznej infrastruktury kolejowej oraz komfort podróży na trasach do Warszawy i Częstochowy. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką miejscowości oraz ważnym miejscem dla lokalnej społeczności. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. ponad 3 mld zł na modernizację blisko 200 dworców - podkreślił wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Jak dodał członek zarządu PKP S.A. Ireneusz Maślany, przebudowa sprawi, że dworzec będzie przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami. Zlikwidowane zostaną bariery architektoniczne, będzie też szereg usprawnień, w tym ścieżki prowadzące dla osób niewidomych i niedowidzących, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz kontrastowa kolorystyka wnętrz. Chodniki w otoczeniu dworca będą wyprofilowane w ten sposób, żeby umożliwić swobodny dostęp do budynku. Nowością w sąsiedztwie dworca będzie miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością oraz specjalnie przystosowane toalety.

Budynek zyska nowoczesne systemy bezpieczeństwa, m.in. monitoring oraz rozwiązania techniczne, które sprawią, że stanie się on bardziej ekologiczny, głównie poprzez redukcję strat ciepła. System inteligentnego zarządzania budynkiem (BMS) będzie odpowiadał za pracę urządzeń oraz instalacji i jednocześnie optymalizował zużycie energii elektrycznej, cieplnej oraz wody.

Przebudowa dworca w Rokicinach ma kosztować 12,13 mln zł brutto; została dofinansowana z budżetu państwa. Planowany termin otwarcia przebudowanego obiektu dla podróżnych to druga połowa 2024 roku.