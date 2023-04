Brak regulacji prawnych, które pozwalałby włączyć motocykle ratunkowe do systemu ratownictwa medycznego to największa bolączka ratowników, którzy na jednośladach śpieszą z pomocą do pacjentów. Ratownicy medyczni z całej Polski rozmawiali dziś w Łodzi o wyzwaniach, z jakimi muszą się mierzyć.